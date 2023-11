Rubén Rocha Moya: "Me han dicho que soy narco porque soy de Badiraguato"

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aclaró que no tiene relación con el narcotráfico y que lo han tratado de vincular con actividades delictivas solo por haber nacido en Badiraguato, municipio considerado como “cuna de los narcos”.

En la conferencia de prensa, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal dijo que toda su vida la ha dedicado a la educación.

“Desde que yo gane la gubernatura me han dicho que soy narco porque soy de Badiraguato, pero no, no me he dedicado nunca a eso, estoy alejado de eso, nunca llegaron las tentaciones en esa cuestión, y voy seguido a Badiraguato, hace tres días fui y desayuné en Los Naranjos, es un pueblo, porque es mi tierra, pero visitó todo el estado”, explicó.

Han acusado al gobernador de tener vínculos con el narcotráfico.

Foto: X @rochamoya_

Rubén Rocha Moya expuso que la vivienda donde habita actualmente la sigue pagando vía FOVISSSTE.

“Cualquier otra alusión que tenga que ver con la relación nuestra en ese sentido no hay absolutamente nada, soy un hombre que vivo, es más donde yo vivo, la casa de ustedes, no vio en casa de gobierno, la estoy pagando al FOVISSSTE a mi edad, todavía no la he terminado de pagar mi casa donde vivo entonces. Nadie puede presumir que nosotros nos dedicamos a cosas ilícitas, toda mi vida me he dedicado a la educación”, precisó.