La Semar ha recuperado 16 millones de litros de combustible del huachicol en el 2023

El secretario de Marina, Rafael Ojeda señaló que el año 2023 registra el mayor aseguramiento de combustible robado en lo que va del sexenio. En la conferencia de prensa realizada en Culiacán, el secretario Rafael Ojeda dijo que de enero a noviembre de este año se han decomisado más de 16 millones de litros de combustible.

En 2019 se aseguraron 8.3 millones de litros de hidrocarburos, en 2020 llegó a 10.4 millones de litros, en 2021 se recuperaron 13.9 millones de litros, en 2022 bajó a 9.3 millones de litros el aseguramiento. De julio de 2019 a noviembre de 2023 se han asegurado 58.2 millones de litros de hidrocarburos. “Las operaciones de combate al mercado ilícito de combustible también en noviembre fueron 513 mil 615 litros decomisados y en lo que va del sexenio, pueden ver ahí más de 16 millones de litros”, explicó.

Rafael Ojeda detalló que de enero a noviembre de 2023 se han detectado 4 mil 966 tomas clandestinas, de ellas 150 fueron en lo que va del mes de noviembre. En lo que va del sexenio se han clausurado 28 mil 200 tomas clandestinas en distintas entidades del país.

“Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia mañanera que este martes encabeza en la novena Zona Militar, en Culiacán.

Previo a visitar por sexta ocasión Badiraguato, en donde va a inaugurar la Carretera a Guadalupe y Calvo, el mandatario federal aseguró que admira al pueblo de Sinaloa, pues “es un pueblo bueno y trabajador”, También dio un espaldarazo al gobernador Rubén Mocha, Moya.

"Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. El pueblo de Sinaloa, siempre lo he dicho es un pueblo bueno, un pueblo trabajador que tiene toda nuestra admiración y respeto. Me da mucho gusto estar aquí. Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa”