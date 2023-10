Joaquín Díaz: Un gran Yucatán "Con igualdad de hará realidad"

A lo largo de su vida, Joaquín Díaz Mena, Huacho, ha sido, entre otras cosas, mesero, pescador, agricultor, profesor, alcalde, funcionario federal y ahora aspira a convertirse en el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y eventualmente en el candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán.

El ex delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Yucatán, de la Secretaría de Bienestar, dice que en la entidad existe “una oportunidad nunca antes vista para que se consolide la Cuarta Transformación” en 2024.

Para Díaz Mena el mejor día, más allá del trabajo, es cuando se puede levantar a las 5 de la mañana para ir con su esposa Wendy y sus hijos Joaquín y Julián al rancho, montar caballos y enseñarles cómo se maneja el ganado.

Destaca que sus platillos yucatecos favoritos son el relleno negro y el lechón al horno; además, recomienda comer cochinita pibil en lugares como el mercado San Benito en Mérida, y realizar un recorrido gastronómico por diversos municipios, como Valladolid, Motul o San Felipe, de donde es originario.

En entrevista con Sofía García para la sección Perfiles, de Heraldo Media Group, destaca que en este momento Yucatán tiene las bases de la transformación, con Andrés Manuel López Obrador, que “ha consentido a los yucatecos”, porque además del proyecto integral del Tren Maya, entre otras obras, es el Presidente que más ha visitado el estado.

“Los mejores años para Yucatán están por venir, pero ahorita se pusieron las bases; lo que nosotros queremos es consolidar la Cuarta Transformación”, dice.

Resalta que ha recorrido más de 20 veces la entidad y conoce cada rincón de Yucatán. Lo que más le llena de orgullo es su labor conjunta con el Presidente durante los cinco años como delegado de Bienestar, un período en el cual se logró transformar la vida de numerosos yucatecos. De acuerdo con el Coneval, se logró una notable disminución de la pobreza, con una reducción del 11 por ciento en los índices de pobreza y un impresionante 50 por ciento en la pobreza extrema, beneficiando a cerca de 130 mil personas.

Comenta que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, calificó a esta delegación como la número uno en eficiencia; es decir, “el mayor porcentaje de población atendida y esto habla de un gran equipo desplegado en todo el estado, que llegó hasta el último rincón como siempre lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegar a todas las comunidades”.

Entre los logros, Díaz Mena menciona las universidades Benito Juárez. Recuerda que de niño salió de San Felipe a Tizimín para estudiar la secundaria, y luego se trasladó a Mérida para continuar con la preparatoria y la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, época en que trabajaba como mesero para pagar sus estudios.

Destaca que, después de más de 30 años, los jóvenes ahora tienen la oportunidad de estudiar en sus comunidades, como, por ejemplo, en Yaxcabá, una localidad maya donde se estableció una universidad. Los estudiantes reciben una beca de 5 mil pesos, lo que resulta fundamental, ya que sin acceso a esta educación local, muchos no podrían costear mudarse a Mérida para estudiar, alquilar un lugar y cubrir sus gastos de alimentación.

Señala que aprendió de sus padres un fuerte compromiso con el servicio a los demás. Su madre fue maestra de primaria, mientras que su padre, tras cursar la primaria y la secundaria a través del INEA, destacó por ser un líder nato: llegó a ser tesorero de la comunidad pesquera de la península y presidente de los pescadores y después de los ganaderos de Yucatán. Fue alcalde de San Felipe en dos ocasiones. Posteriormente trabajó como mesero, labor a la que ocasionalmente lo acompañaba Joaquín.

Dice que a los 22 años ya era ganadero, como su padre y su abuelo, además de ser gerente de un hotel en Cancún. En un evento público habló ante el gobernador. “Víctor Cervera me echa el ojo, me llama y me dice: ‘¿de dónde eres chamaco? Tienes madera para político, vas a ser alcalde de tu pueblo". En 2021, a los 25 años, ganó la presidencia municipal de San Felipe, y desde entonces comenzó su carrera política.

En 2018 López Obrador lo invitó a ser candidato de Morena en Yucatán, porque su perfil era clave para ayudarlo a ganar la Presidencia de México en el estado. “El Presidente no me engañó ni me dio falsas expectativas”, relata, pues le dijo que no tenía posibilidades de ganar como gobernador, pero que con los 18 puntos que tenía en las encuestas, lo ayudaría a triunfar en la entidad.

Obtuvo para él 42 por ciento de votos. “Hicimos una gran campaña, muy alegre, muy bonita. (...) La realidad es que hoy, después de cinco años de trabajo, de estar en los municipios, de la cercanía con los ciudadanos, vemos una oportunidad nunca antes vista para que se consolide la Cuarta Transformación”.

CON AMPLIA TRAYECTORIA

El aspirante a coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado relató a Sofía García su paso por la política y las diferentes actividades que ha realizado en su vida.

TRABAJO SÓLIDO EN LA CIUDAD

Joaquín Díaz Mena nació el 16 de agosto de 1974 en el municipio de San Felipe, Yucatán. Es Licenciado en Administración de Empresas Turísticas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Gobierno por la Universidad del Mayab. Ha sido maestro de telesecundaria y director en un Colegio de Bachilleres en Yucatán. En 2001, con 25 años de edad, ganó la presidencia municipal de su pueblo natal, San Felipe. De 2004 a 2006 fue diputado local en la LVII legislatura del congreso de Yucatán, por el Distrito 10. En 2018 el presidente lo invita a ser delegado federal de los programas del bienestar en Yucatán. Además de sus actividades políticas por más de 20 años, ha sido mesero, pescador y ganadero

MADERA POLÍTICA

Fue presidente municipal de San Felipe, Diputado Local y dos veces Diputado Federal. De 2009 a 2011 fue delegado de la Secretaría de Educación Pública del estado de Yucatán. En 2018 aceptó la invitación de AMLO a sumarse a Morena y fue candidato a la gubernatura de Yucatán.

