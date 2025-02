Beca Rita Cetina 2025: estos son los estudiantes que ya tienen el primer pago en su cuenta

¿Te encuentras en espera del primer pago de la Beca Rita Cetina este 2025? Entonces te tenemos buenas noticias, pues es posible que ya haya caído el depósito; aquí te diremos quiénes ya han empezado a recibir el dinero y, si te encuentras en esa situación, revisa tu saldo y tal vez encuentres una buena noticia.

Y es que aunque la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina continúa, algunos beneficiarios ya recibieron su primer pago. Descubre si eres uno de los afortunados y entérate de cuándo recibirás tu apoyo económico.

Es importante recordar que esto no significa que haya preferencias o que algunos beneficiarios sean más importantes que otros. Simplemente, el sistema agilizó el proceso para algunos de los beneficiarios por distintas razones.

Si aún no has recibido tu pago, no te preocupes, lo más probable es que el depósito se realice en las próximas semanas, una vez que hayas recibido tu tarjeta y se procese tu información.

¿Quiénes ya han comenzado a recibir el pago?

Algunas familias ya tienen el primer depósito. Foto: Especial

Aunque la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina todavía está en proceso, algunos beneficiarios ya han reportado haber recibido su primer pago. Principalmente, se trata de estudiantes que:

Ya estaban incorporados en la Beca Benito Juárez de educación básica: Estos estudiantes son considerados "becarios de continuidad" y ya contaban con una tarjeta del Banco del Bienestar. Como el sistema ya los tenía registrados, el depósito se realizó de forma automática.

Tienen un hermano/a en primaria que recibe la Beca Benito Juárez: En algunos casos, familias con un hijo en primaria (con Beca Benito Juárez) y otro en secundaria (con Beca Rita Cetina) han recibido un pago de $2,600 pesos. Esto se debe a que el sistema los asocia como beneficiarios de ambos programas.

Es importante destacar que esta situación no aplica a todos los beneficiarios. Si aún no recibes tu pago, no te preocupes, lo más probable es que el depósito se realice en las próximas semanas.

¿Cuándo se espera el primer pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

Los pagos comenzarán a recibirse en marzo. Foto: Especial

El primer pago de la Beca Rita Cetina 2025 se espera que comience a realizarse a partir de marzo de 2025. Sin embargo, existen algunos puntos importantes a considerar:

Entrega de tarjetas:

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se está llevando a cabo del 5 de febrero al 28 de marzo de 2025.

Se ha mencionado que, en algunos casos, el depósito podría realizarse aproximadamente 10 días después de que el beneficiario reciba su tarjeta.

Fechas de pago:

Aunque el inicio general de los pagos está programado para marzo de 2025, se recomienda estar atento a la información oficial proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

También se ha informado que la fecha límite para recibir el primer pago es el 28 de marzo del 2025.

Te recomendamos estar atento a la información oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer las fechas exactas de pago.

