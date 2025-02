VISA Americana: Esta es la fecha límite para renovar el documento estadounidense en México SIN ENTREVISTA

La visa americana es un documento crucial para los mexicanos que buscan viajar, estudiar, trabajar o simplemente visitar Estados Unidos. Aunque la visa estadounidense es un documento importante para los mexicanos, su obtención puede ser un proceso largo y complicado. Los requisitos y procedimientos para obtener una visa pueden variar dependiendo del tipo de visa y la situación individual del solicitante.

Una de las visas más comunes es la visa de turista B1/B2, la cual es utilizada para poder hacer turismo en Estados Unidos. Este tipo de visas es la que más suele tramitarse y renovarse; anteriormente, la renovación de este documento se podía hacer con hasta 48 meses después del vencimiento, pero, recientemente, el gobierno de Estados Unidos confirmó de manera oficial que el plazo para renovar la visa sin necesidad se reduce a 12 meses después de que su vencimiento.

Para poder renovar una visa es fundamental asegurarse de que la visa ya esté vencida o próxima a vencer. En caso de que la visa ya estuviera vencida, hay un lapso de hasta 12 meses para renovarla. Las personas que deseen hacer este trámite deberán cumplir con una serie de requisitos y cumplir con los pasos establecidos por el gobierno de Estados Unidos, los cuales aquí te compartimos.

¿Cuáles son los requisitos para renovar una visa de turista en Estados Unidos?

Contar con pasaporte vigente.

Tener la visa norteamericana con un vencimiento no mayor a 12 meses.

Solicitar la visa en su país de nacionalidad o residencia.

No haber tenido ninguna visa previamente rechazada.

La visa anterior no debe haber sido perdida, robada o revocada.

Completar el formulario DS-160.

Quienes terminen el trámite en línea recibirán un código de barras para darle seguimiento a su trámite. Posteriormente, los solicitantes podrán acceder al sitio web del Servicio de Visas de Estados Unidos, donde deberán crear un usuario y contraseña para realizar el pago correspondiente y programar las citas en la embajada, o consulado. Una vez finalizado todo este proceso de trámites, las personas recibirán un correo electrónico en caso de resultar seleccionadas para renovar su visa sin necesidad de acudir a una entrevista.

¿Quiénes si deberán presentar entrevista para renovar su visa?

Sobre las personas que pueden renovar su visa sin necesidad de entrevista, la Embajada de Estados Unidos en México explica, en su sitio web, que “los solicitantes que tramitan la renovación de una visa de no inmigrante dentro de la misma categoría, y cuya visa expiró en los últimos 12 meses, pueden ser elegibles para exención de entrevista”, esto significa que determinadas personas podrán obtener la visa renovada sin tener que volver a presentar entrevista en un consulado.

No obstante, no todas las personas son elegibles para renovar su visa sin entrevista, por lo que todas aquellas que no sean seleccionadas para obtener el documento sin entrevista, deberán acudir a su oficina consular para volver a presentar la entrevista correspondiente y así renovar su visa estadounidense. Cabe mencionar que, en caso de que se trate de una visa de primera vez, los solicitantes deberán acudir forzosamente a una entrevista en el consulado correspondiente y este paso no se podrá omitir, sin excepciones.

