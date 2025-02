¿Franquicia o changarro? Especialista te dice dónde te conviene invertir

Ya sea porque tengas un dinero ahorrado o porque intentes mejorar tus ingresos, poner un nuevo negocio es una de las alternativas más empleadas en el país para tener una mayor seguridad económica.

Y aunque poner un negocio nuevo es lo tradicional, cada vez cobra mayor frecuencia la alternativa de invertir en franquicias, que son negocios probados y donde el capital parecería correr menos riesgo.

“Las franquicias se utilizan como un modelo de negocio ya comprobado que se le ofrece a la gente, es una seguridad de que están invirtiendo en un modelo de negocio probado, que van a tener capacitación y soporte, que están entrando con la marca ya posicionada y con procesos estandarizados y pues van a tener acceso a proveedores y estrategia de marketing.

“Sin embargo, esta idea no puede ser para toda la gente porque la franquicia no es un modelo de negocio flexible. Tiene reglas de operación y varios puntos que están establecidos y que deben respetarse. Si tienes una idea muy innovadora o deseas independencia, lo mejor sería un negocio propio, no en el formato de franquicias”, detalla, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Óscar Montoya, gerente general de San Cayetano Express.

Una cuestión de riesgo

Aunque no existe una receta infalible para el éxito, es un hecho que empezar tu negocio desde cero implica un mayor trabajo, pues debes analizar tu mercado, crear una imagen y realizar otras cosas antes de abrir las puertas.

“Obviamente, si optas por un modelo de franquicia, es un modelo probado, porque ya la empresa que lo hizo tuvo que hacer sus análisis financieros y operativos, entonces el riesgo va a ser mucho menor.

“Si quieres empezar con tu negocio vas a tener un mayor riesgo, porque uno, no es una marca conocida, dos, estás empezando un negocio del cual a lo mejor no tienes una idea clara, entonces el riesgo es un factor muy importante al que corres cuando decides ir a una franquicia o emprender con un changarro”, señala Montoya.

El experto aconseja tener muy claros los objetivos que quieres alcanzar con tu nuevo emprendimiento, además de contar con un buen colchón financiero que te permita no depender al cien por ciento de tu negocio durante los primeros meses.

"Si quieres depender 100 por ciento de las ganancias que tenga tu negocio, y en cualquiera de los dos formatos, no solo es franquicia o changarro, debes tener capital de trabajo al menos para 3 o 4 meses.

“Yo comenzaría con el perfil. Primero, ¿cuál es tu perfil? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta cierto sector? ¿Has determinado que tienes más cualidades o facultades para cierto sector? ¿Qué experiencia tienes? Porque también tu experiencia cuenta mucho en este tema. La ubicación, que hayas hecho un mercadeo de qué productos o servicios existen ya en tu zona”, explica el experto.

