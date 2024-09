“No tiene sentido”: mujer sacó un préstamo en Coppel y dice que pagará 5 veces más de lo pedido

La solicitud de un préstamo es una decisión financiera importante que implica comprometerse a devolver una cantidad de dinero prestada más los intereses generados en un período determinado. En ese sentido, es importante evaluar la capacidad de pago y comprender los términos y condiciones establecidos por la entidad financiera. También saber cuál será el monto a devolver, que seguramente será mayor al recibido inicialmente.

En esta oportunidad, una persona solicitó un préstamo en Coppel, una de las entidades que ofrece este servicio. Es importante conocer cuánto se terminará devolviendo en total para evitar sorpresas como la usuaria de Tik Tok, que vivió una experiencia desagradable. En un video realizado en la red social, contó lo que solicitó y cuánto debe devolver. Es fundamental leer detenidamente el contrato y conocer todas las cláusulas antes de aceptar este servicio.

Coppel es una tienda de servicios financieros y productos de consumo en México. Fuente: Pinterest

Conoce el monto final que debe pagar

Una usuaria de TikTok, @keniliaz, compartió su desafortunada experiencia al solicitar un préstamo en Coppel, la popular tienda de servicios financieros y productos de consumo en México. Ella pidió 14 mil pesos, pero al momento de hacer los pagos, se llevó una sorpresa inesperada. Su deuda había ascendido hasta los 70 mil pesos, una cifra que ella asegura “no tiene sentido”, ya que no ha dejado de realizar los abonos correspondientes.

Luego de esa desagradable sorpresa, que hasta el mismo empleado de Coppel quedó sorprendido con el importante monto adeudado, la mujer analiza interponer una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con la esperanza de obtener una solución al problema. Luego de la viralización del video, muchas personas reaccionaron y contaron sus experiencias.

Algunos usuarios de las redes sociales compartieron sus experiencias sobre préstamos recibidos en Coppel y también otros, ofrecieron consejos al momento de solicitarlos. @Carlos Bravo1843: “Está raro porque cuando pides el préstamo ahí te dicen cuánto vas a terminar pagando, yo creo q no has pagado a tiempo”, @sarayrazi: “a mí me prestaron 15 mil y terminé pagando 36 mil” y @paloma: “yo he sacado en Coppel y termino de pagar los pagos en la fecha y cada que doy mis abonos si veo que baja el préstamo”