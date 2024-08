3 métodos para ahorrar dinero en casa que son muy efectivos

Si llevas tiempo pensando en ahorrar, pero no sabes cómo empezar a hacerlo, no te preocupes, a continuación te daremos tres métodos efectivos que te ayudarán a guardar una parte de tus ingresos económicos y poder prepararte para el futuro. Tal vez tengas alguna meta u objetivos personales pendientes y para ella necesitarás dinero, entonces no dudes en poner en práctica estas recomendaciones.

Recordemos que ahorrar es una práctica financiera que puede traerte varios beneficios como: seguridad financiera, esto es tener un colchón financiero que te ayudará a enfrentar alguna emergencia y un gasto inesperado, sin necesidad de endeudarte. También, reduce el estrés saber que tienes un fondo reservado para imprevistos. Asimismo, ahorrar te permite plantearte objetivos a largo plazo, como la compra de una casa o un coche, así como brinda independencia financiera y la posibilidad de satisfacer no solo tus necesidades sino también tus deseos.

Métodos efectivos para ahorrar dinero

Regla 50/30/20

El primer método efectivo para ahorrar dinero consiste en una regla simple llamada "50/30/20". Consiste en dividir tus ingresos mensuales en tres categorías de gastos con sus respectivos porcentajes, como se explica a continuación:

Necesidades primarias: para ella deberás apartar un 50% de tus ingresos mensuales para destinarlo a tus necesidades más básicas como comida, renta, servicios de la casa, transporte.

de tus mensuales para destinarlo a tus necesidades más básicas como comida, renta, servicios de la casa, transporte. Caprichos: para ella deberás apartar un 30% de tus ingresos mensuales que podrás destinar a aquellas cosas que compras por mero gusto, como un café, golosinas, restaurantes, cine, fiestas.

de tus mensuales que podrás destinar a aquellas cosas que compras por mero gusto, como un café, golosinas, restaurantes, cine, fiestas. Ahorro para el futuro: para ella deberás apartar un 20% de tus ingresos mensuales que servirán como un colchón financiero para gastos imprevistos o para abonar a la compra de una casa o un coche.

Alcancía del cambio

El segundo método para ahorrar dinero seguramente ya lo conoces, ya que es muy antiguo, pero debes saber que es sumamente efectivo. Consiste en comprar una alcancía grande, y tener la rutina de ir echando monedas. Puedes llevar a cabo este método de dos maneras:

Al final de cada día, todas las monedas que te hayan sobrado deberás meterlas en la alcancía.

Elegir un mismo valor de moneda y cada que tengas una, meterla en la alcancía. Puede ser, por ejemplo, la moneda de 2, la de 5 o la de 10 pesos.

Aunque en un principio parezca que no estás ahorrando mucho, verás que al cabo de un tiempo habrás juntado bastante dinero. Vuélvelo un hábito.

Teoría del cambio y el efectivo

El tercer método consiste en ahorrar el 10% de cada compra que hagas. Para que funcione mejor, no debes utilizar tarjetas de crédito. Por ejemplo, si realizas una compra de 1000 pesos, debes ahorrar 100 pesos. Si en alguna de tus compras te cuesta trabajo ahorrar el 10%, es momento de pensar si vale la pena hacer ese gasto. Este método te ayudará a racionalizar tus gastos y evitar las compras compulsivas.