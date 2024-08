Beca de Útiles Escolares: ¿qué hago si no me han depositado los MIL pesos para regreso a clases?

Si te inscribiste en tiempo para recibir el apoyo económico de Mi Beca para Empezar útiles escolares para el ciclo escolar 2024-2025 debes saber que el pago de hasta mil pesos se empezó a aplicar a partir del 15 de agosto, pero sí aún no lo recibes no te asustes, puede ser que en los próximos días lo recibas, aún así si tienes dudas te explicamos qué debes hacer para que recibas el apoyo para la compra de uniformes y útiles para el regreso a clases.

Este apoyo económico de hasta mil pesos se otorga mediante el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) y si no lo has recibido es porque no estás dentro de la lista beneficiarios, pero no te preocupes ya que aún hay tiempo para que puedas recibir el monto que varía según el grado escolar.

A través de sus redes sociales el Fibien aclaró qué puedes hacer si no te inscribiste a tiempo para recibir este apoyo económico. La convocatoria será a partir del lunes 26 de agosto y hasta el 30 de septiembre. En esas fechas puedes realizar el trámite de alta para que te depositen el monto correspondiente. Recuerda que este se entrega una vez al año y que puedes hacer uso de él para la compra de uniformes y útiles escolares.

¿Qué hago si no me inscribí al programa de uniformes y útiles escolares?

El registro se hace en línea a través de la página de internet registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob. En caso de tener algún problema y no poder realizarlo a través de internet puedes acudir a las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del tutor

CURP del beneficiario certificada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Las personas que se registren a partir del 26 de agosto estarán recibiendo el apoyo en el mes de octubre.