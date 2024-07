Vacantes de hasta 16 mil pesos en el Tren Maya, te decimos cómo y cuándo aplicar

La Empresa Tren Maya S.A. de C.V., en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha lanzado una convocatoria dirigida a profesionistas que posean bachillerato técnico, técnico superior universitario o licenciatura, para ocupar vacantes permanentes en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

La convocatoria está abierta a profesionistas mexicanos que cumplan con una serie de requisitos específicos, como ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, no contar con sentencia firme por la comisión de algún delito, no ser declarado como persona deudora alimentaria morosa y no estar inhabilitado para el servicio público.

Entre los puestos disponibles se encuentran: Auxiliar Técnico de Archivo, Taquillero en varias localidades (Edzna, Valladolid, Tulúm), Auxiliar Técnico de Contrataciones, Operativo Técnico de Seguimiento Hídrico, entre otros. Las plazas ofrecen salarios competitivos, llegando hasta los 16 mil pesos mensuales, los candidatos deben mostrar disponibilidad para viajar y compromiso para cumplir con las normas y reglamentos emitidos por la SEDENA

Estos son los requisitos para trabajar en el Tren Maya

Los interesados en formar parte del Tren Maya deberán entregar una serie de documentos para ser considerados en el proceso de selección. Estos incluyen:

Currículum vitae actualizado.

Acta de nacimiento certificada.

Comprobante del último grado de estudios.

Título universitario y cédula profesional.

INE.

CURP actualizado.

Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (para hombres).

Comprobante de domicilio reciente.

Oficio de baja (para exmilitares y expolicías).

Constancia de antecedentes no penales.

Certificado médico reciente.

Constancia de situación fiscal.

Croquis de trayectoria de domicilio a centro de trabajo.

Acuse del trámite de la e-firma electrónica.

Estado de cuenta AFORE reciente.

Constancia de no inhabilitación.

Acta de nacimiento de beneficiarios y acta de matrimonio (si aplica).

Carátula del estado de cuenta bancaria de nómina.

Documentación complementaria de cursos y diplomados.

Carta de recomendación personal y constancia laboral.

Fotografías de cuerpo completo y tipo infantil en formato digital.

Hoja única de servicio (si tiene experiencia en la administración pública).

Certificado de no registro de deudor alimentario moroso.

Las áreas académicas solicitadas abarcan una amplia gama de disciplinas. Entre las licenciaturas e ingenierías que participan se encuentran: Electrónica, Sistemas Computacionales, Logística y Transporte, Industrial, Administración de Empresas, Mecánica, Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica, Ciencias Políticas, Contaduría, Computación e Informática, Pedagogía, Derecho, Contador Público, Economía, Finanzas, Comercio Internacional, Psicología, Educación, Turismo, Eléctrica, Mecatrónica, Electromecánica, entre otras.

Proceso de admisión para trabajar en el Tren Maya

El periodo de inscripción comenzará el miércoles 24 de julio a las 9:00 horas y concluirá el viernes 30 de agosto a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los interesados deberán enviar su currículum vitae actualizado a los correos específicos para cada estado:

