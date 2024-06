¿Puede vender una moneda en 5 millones de pesos? Experto de la Numismática responde

En los últimos años Internet se ha llenado de noticias de compra y venta de monedas y billetes que por alguna particular podrían llegar a valer mucho más de lo que su valor de cambio, por eso, en entrevista para El Heraldo de México, Jorge Blanco, experto en numismática nos comparte los secretos de estas transacciones.

Jorge Blanco de 40 años de edad, tiene el grado de maestro en Economía por el Colegio de Texcoco, unidad Montecillo. Él se dedica desde hace 10 años a la compra y venta de monedas y billetes, e inició a través de Facebook como un pasatiempo junto con otro de sus amigos.

La numismática, el pasatiempo de coleccionar monedas y billetes, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Esto se debe a diversos factores, como el aumento del interés por la historia, la inversión en objetos coleccionables y la facilidad de compra y venta a través de internet.

Jorge Blanco asegura que no hay ninguna moneda que valga millones, y que las publicaciones de compra y venta en estas cantidades son totalmente falsas, pues, no hay ninguna regularización en México que intervenga en la numismática. Sin embargo, existen libros y grupos que podrían orientarte mejor a la hora de intentar comprar una moneda o billete.

“Hay mucha gente que publica en mercado libre o en Amazon monedas de costos elevadísimos, y a veces les pega, no falta alguien que tenga el dinero y que no sepa en qué invertirlo y que piense que es una moneda valiosa, que vaya y lo pagué. Lo que se ve en Internet no son precios reales”, aclaró el experto.