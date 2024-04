¿Qué pasa con mi deuda en Coppel tras las fallas?

Desde el 15 de abril pasado las tiendas Coppel han presentado problemas que han impedido que sus clientes realicen pagos a su crédito, lo que ya fue aclarado por la empresa que confirmó este sábado 20 de abril 2024 que en días pasados identificó una falla en sus sistemas, que se trató de un incidente de ciberseguridad, por lo que reforzó sus medidas y controles.

"Durante la incidencia, se activaron de manera oportuna todos los protocolos de protección para salvaguardar los datos de nuestros clientes, empleados y proveedores. Al momento no contamos con hallazgos que acrediten alguna sustracción de información de nuestros sistemas", señaló.

Tras dichas fallas, muchos de los clientes se preguntan qué pasa con sus deudas al no poder pagarlas. Efectivamente, se empezaron a acumular intereses para quienes no pudieron realizar el pago de su crédito en la fecha establecida por la compañía; sin embargo, estos no se verán reflejados en la deuda.

“Los intereses moratorios que se hayan generado en su Crédito Coppel debido a los inconvenientes de los últimos días no se cobrarán”, detalló la empresa a través de un comunicado, lo que no implica que se borrarán las deudas adquiridas previamente por los clientes, sólo sobre los intereses para quienes no pudieron pagar su crédito del 15 de abril a la fecha.

¿Falla en Coppel afectó a BanCoppel y Afore Coppel?

Sin embargo, informó que BanCoppel no fue afectado por este incidente, pues cuenta con una operación independiente y está atendiendo de forma habitual a sus clientes, tanto en sus sucursales, como en la app y red de cajeros automáticos. Además, las tienda de Coppel se encuentran abiertas en el horario normal y atendiendo a los clientes para diversos servicios.

Por su parte, Afore Coppel se encuentra en proceso de restaurar sus servicios de atención al cliente tras varios días de fallas en el sistema que generaron incertidumbre entre el público. Hasta hoy, martes 23 de abril la tienda sigue presentando problemas en su página web.

