Debido a que Citibanamex es una de las entidades bancarias más reconocidas y con mayor presencia en territorio nacional es común que los entusiastas de la numismática se cuestionen cuánto dinero es que pueden obtener si es que le venden a dicho banco sus monedas conmemorativas de 20 pesos, por lo que a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Durante los últimos años, la compra y venta de monedas ha tomado una gran popularidad dentro de la sociedad mexicana pues existen piezas que pueden dejar dividendos millonarios, por lo que cada vez más personas se han interesado en la numismática.

¿Cuánto dinero ofrece Citibanamex por las monedas conmemorativas de 20 pesos?

Si estás pensando acercarte a alguna sucursal de Citibanamex para vender tus monedas conmemorativas de 20 pesos oro de la Familia del Centenario o las de las pertenecientes a las familias C y C1 emitidas por el Banco de México (Banxico), debes saber que esta entidad bancaria no compra ni vende estas piezas, por lo que dicha entidad bancaria no es una opción para realizar este tipo de negocios.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la sección de metales de Citibanamex la única moneda que compran y venden es la del Centenario (50 pesos oro), cuyo contenido de este mineral es de 1.20565 onzas y tiene una pureza del 0.900 y según se indica en su portal el precio de compra de un Centenario es de 23 mil 700 pesos, mientras que su precio de venta es de 43 mil 700 pesos.

¿En dónde se pueden vender las monedas conmemorativas de 20 pesos?

El Banco de México (Banxico), emitió una lista de entidades financieras que están autorizadas para realizar la compra-venta de monedas y billetes, algunas de ellas son el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Casa Nacional Numismática, Numismática Carranza, Monedas y Medallas Palma, Casa Clío, Casa El Barón Numismática y Monedas Mexicanas Ferrer.

Es importante señalar que para vender o comprar alguna moneda o billete en los establecimientos antes mencionados es necesario presentar una identificación oficial vigente.

Por otra parte, la compra y venta de monedas y billetes también se puede hacer a través de distintos mercados de plataformas digitales como Mercado Libre, Amazon, eBay, entre otros, sin embargo, las autoridades recomiendan extremar precauciones al momento de realizar cualquier transacción debido a que los casos de fraude en este tipo de ventas son sumamente frecuentes.

Por otra parte, recurrir a clubes especializados en numismática también podría de ser ayuda para recibir un buen asesoramiento sobre el valor real de la pieza en cuestión, así como sobre las precauciones y mejores opciones para realizar la transacción que se desee realizar con la pieza.