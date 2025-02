Emiten ALERTA SANITARIA por famosa PIZZA DE QUESO que no debe comerse; está contaminada con plástico

Una famosa marca de pizzas congeladas ha advertido a los consumidores sobre uno de sus productos más populares, se trata de una pizza de queso, la cual podría estar contaminada con peligrosos plásticos. A través de un comunicado de prensa, la empresa fabricante de este alimento ha hecho un llamado a la población para evitar consumir este producto en caso de verlo en sus refrigeradores, o en tiendas comerciales, ya que representa un peligro para la salud.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la pizza que no debe consumirse es de la marca Palermo Villa, Inc, la cual se ha estado encargado de la retirada de este alimento de todas las tiendas comerciales. Según la dependencia, más de mil 728 pizzas congeladas de queso de masa fina de Connie's han sido retiradas por la empresa debido a una posible contaminación con plásticos extraños.

Por su parte, Palermo Villa, Inc precisó - en un comunicado - que el producto contaminado se distribuyó en los estados de Illinois, Minnesota y Wisconsin, así como en tiendas minoristas de comestibles. El producto afectado, la pizza de queso de masa fina de Connie's, comenzó a distribuirse desde el pasado mes de noviembre de 2024. No obstante, la empresa teme que algunos consumidores aún tengan este alimento en sus congeladores.

¿Cuál es la pizza de queso que no debe ser consumida?

Esta es la pizza que no debe consumirse. Foto: FDA.

"Esta alerta de retirada, que se está llevando a cabo con la plena cooperación de la FDA, se emite como medida de precaución en caso de que un producto permanezca en el congelador de un consumidor. Las pizzas ya no están disponibles para su compra. Se insta a los consumidores que han comprado estas pizzas a no consumirlas. Deben desecharse o devolverse al lugar de compra para obtener un reembolso", se lee en el comunicado realizado por la empresa.

La empresa Palermo Villa, Inc aseguró que las pizzas contaminadas tienen el número de lote MR199856. En este sentido, se recomendó a los consumidores a revisar en sus refrigeradores y asegurarse de que no tienen este alimento almacenado. Cabe mencionar que, todos los productos elaborados fuera de estos números de lote son seguros para el consumo; y, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni reacciones adversas por este alimento.

¿Por qué es peligroso comer la pizza de queso?

Estos alimentos son peligrosos para los intestinos. Foto: freepik.

De acuerdo con especialistas, los alimentos contaminados con plásticos, o microplásticos, son potencialmente peligrosos para los seres humanos. Investigaciones han revelado que estas partículas pueden penetrar en las células intestinales y dañar todo el material genético, lo que a su vez puede derivar en padecimientos de salud extremos como el cáncer. Por ello, se exhorta a las personas a evitar comer alimentos contaminados con estas partículas.

Aunado a ello, los trozos pequeños de plástico también presentar un peligro de asfixia, dañar el tracto digestivo si se ingieren o dañar los dientes si se mastican. Hasta ahora, los científicos de todo el mundo siguen estudiando el daño que los plásticos y los microplásticos pueden ocasionar a la salud humana; aún así recomiendan evitar cualquier tipo de alimento contaminado.

