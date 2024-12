Infonavit, ¿A qué edad las mujeres ya no pueden solicitar un crédito para comprar una casa?

Uno de los temas que más preocupa a los jóvenes o generaciones actuales es poder adquirir una vivienda. Cumplir este objetivo lo ven cada vez más lejano, ya sea porque no se tiene una cultura del ahorro, porque no se cuenta con el número de semanas cotizadas para poder aspirar a un crédito de Infonavit, porque sus ingresos no son suficientes y porque al no haber una estricta vigilancia sobre ese mercado, los precios de las viviendas pueden llegar a ser muy altos y, a su vez, los créditos altas tasas de interés.

Además en la CDMX el costo de las viviendas aumenta más en aquellas alcaldías céntricas o ubicadas cerca de las zonas de trabajo, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón, en las que además ha crecido el número de extranjeros que viven en ellas, provocando el fenómeno de la gentrificación, en donde los que menos ingresos tienen terminan por ser desplazados.

Es por ello, que en la Ciudad de México, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, impulsó algunas acciones, entre ellas, que el aumento de las rentas no sea mayor al índice inflacionario, para detener la tendencia al alza y hacer más accesible el acceso a una vivienda digna.

Además, la actual jefa de Gobierno de la CDMX puso en marcha el programa “Viviendas por el Derecho a Vivir Mejor”, con el que busca mejorar también el acceso a la vivienda en la capital del país y evitar que sus habitantes busquen casas a un menor costo fuera de ella para poder adquirirlas. Es por ello que aquí te explicaremos cuál es la edad máxima para que las mujeres puedan adquirir un crédito Infonavit si trabajan en el sector privado.

Para solicitar un crédito Infonavit debes trabajar en el sector privado. Foto: Infonavit

¿Cuál es la edad máxima como mujer para adquirir un crédito Infonavit?

Si eres trabajadora del sector privado y deseas solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) debes saber que es importante contar con un ahorro y tener al menos 130 semanas cotizadas, así como mil 60 puntos, ya que por ser mujer, tendrás un bono de 20 puntos. Además, el plazo máximo de un crédito es de 30 años, pero en el caso de los hombres no deben tener más de 70 años, mientras que en el caso de las mujeres el límite son los 75 años. Esta es la edad máxima y plazo para cubrir tu crédito:

Hasta los 70 años si es a un plazo de 5 años

Hasta los 65 años si es a un plazo de 10 años

Hasta los 60 años si es a un plazo de 15 años

Hasta los 55 años si es a un plazo de 20 años

Hasta los 50 años si es a un plazo de 25 años

Hasta los 45 años si es a un plazo de 30 de años

El Infonavit puede ofrecerte un crédito de hasta $2,716,334.54; sin embargo, esto dependerá de tu capacidad de pago, lo puedes consultar en el sitio web https://micuenta.infonavit.org.mx/ en la sección de precalificación y puntos.

