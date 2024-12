Jóvenes Construyendo el Futuro ¿quieres recibir el apoyo de $7,572 pesos? arrancan HOY inscripciones

Desde el 1 diciembre arrancó el registro para otro de los programas sociales más importantes del Gobierno de México: Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual se otorga un apoyo de $7,572 pesos mensuales a todos aquellos jóvenes que deseen adquirir habilidades laborales y que tengan entre 18 y 29 años de edad.

Además del apoyo económico, todos los interesados en integrarse a este programa también contarán con un seguro médico que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En su conferencia de prensa del pasado 29 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la apertura de la nueva convocatoria en la que se espera la inscripción de al menos 90 mil nuevos beneficiarios.

Con Jóvenes Construyendo el Futuro, la jefa del Ejecutivo federal le apuesta a la construcción de paz a través de la atención a los jóvenes, enfocándose sobre todo en aquellas zonas complejas de México. Con este programa social además se busca potenciar la economía del país, indicó Sheinbaum.

Si en este momento no estudias ni trabajas, mediante este programa tendrás la oportunidad de desarrollarte en un Centro de Trabajo hasta por un año, te darán una constancia de capacitación, además del apoyo económico mensual, que te permitirá tener una mejor calidad de vida y contribuir en la economía de tu familia.

Ya está abierta la convocatoria. Foto: X/@JovConFuturo

Requisitos para inscribirte al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Si aún no has intentando registrarte a este programa, has llegado al lugar indicado para conocer todos los requisitos que necesitas para poder hacerlo, así como el paso a paso de tu registro.

Debes residir en México.

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni trabajar.

Los tutores (que se encarga de brindar la oportunidad de adquirir experiencia profesional) deben ser organizaciones o empresas.

¿Dónde realizar el registro?

Los jóvenes interesados en sumarse pueden registrarse en el siguiente link: jhttps://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz.php

Paso a paso para realizar tu registro al programa

Debes llenar el formulario para obtener tu usuario y contraseña.

para obtener tu usuario y contraseña. Necesitas completar toda la información que te soliciten.

Carga los documentos que se te indiquen.

que se te indiquen. Elige un Centro de Trabajo con base en la distancia, área de interés y escolaridad que elijas.

Ponte en contacto con el Centro de Trabajo para realizar una entrevista.

Espera su respuesta, pueden aceptar o declinar tu solicitud.

Para resolver alguna duda puedes llamar al teléfono 800 841 2020 de 8:00 a 21:00 horas de lunes a sábado o consultar las redes sociales oficiales del programa. Facebook https://www.facebook.com/JovConFuturo, X @JovConFuturo Youtube https://www.youtube.com/@JCFoficial/videos

Sigue leyendo:

Lanzan nueva convocatoria para Jóvenes Construyendo el Futuro: FECHAS clave y todo lo que debes saber

Beca para Niños de Primaria: 3 convocatorias en las que puedes inscribir a tu hijo o hija