SAT: esta es la fecha límite para activar el Buzón Tributario

El llamado "Buzón Tributario" hace referencia a un servicio que facilita la comunicación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las y los contribuyentes de México. Sin embargo, toma nota porque está por llegar la fecha límite para activarlo. Te contamos cuándo es.

Y es que de acuerdo con la página del SAT, por medio del Buzón Tributario las personas pueden realizar toda una serie de trámites, atender requerimientos y hasta obtener respuestas a sus diferentes dudas. Pero no te espantes, porque se trata de un medio totalmente confidencial.

Además, toma en cuenta que según la información compartida por el SAT, en caso de que no se active el Buzón Tributario en tiempo y forma, las personas pueden ser sancionadas con multas que van de los 3,850 y hasta los 11,540 pesos. Así que mejor no lo dejes pasar.

"De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción en materia de no habilitación del Buzón Tributario, no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de $3,850.00 a $11,540.00", se lee en la página del SAT.