SAT, ¿cuál es la cantidad máxima de dinero que puedes tener en tu tarjeta de débito?

Algunos tarjetahabientes se preguntan si hay un monto máximo de dinero que pueden tener en sus tarjetas de débito para no tener pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no establece una cantidad en específico de dinero que se puede tener en una tarjeta de débito.

Lo que sí es un hecho, es que aquellos depósitos de más de 15 mil pesos al mes que se lleven a cabo en ventanillas bancarias o cajeros automáticos sí podrían ser monitoreados para identificar el origen de esos recursos, aunque no implicará que necesariamente que se deban pagar impuestos por esas transacciones.

Es decir, el SAT podría solicitarle a los cuentahabientes que aclaren de dónde provienen esos recursos y si demuestran que ese monto ya fue declarado, no se tendrá el menor problema y no se pagará ningún impuesto; sin embargo, si no cuentan con la forma de explicar el motivo de ese dinero, sí podrían recibir sanciones fiscales y proceder al pago de impuestos.

Por lo anterior es importante que las personas que cuenten con tarjetas de débito realicen la declaración oportuna de sus ingresos, para evitar algún requerimiento por parte de las autoridades fiscales.

Algunas tarjetas tienen un límite de depósitos. Foto: Pexels

¿Cuánto es lo máximo que puedes tener de dinero en tu tarjeta de débito?

Como ya se señaló, el SAT, cuya función principal es recaudar y fiscalizar tanto los impuestos como contribuciones y otros derechos que deben pagar tanto las personas físicas como las personas morales en el país, no establece como tal un monto máximo de dinero para tener en las tarjetas de débito, pero los bancos sí pueden establecer un tope en los depósitos de las tarjetas de débito.

En ese sentido hay cuatro niveles de tarjetas de débito, las cuales establecen la suma máxima de dinero que se pueden recibir en ellas mensualmente, por ejemplo:

En las tarjetas nivel 1, la cantidad máxima al mes es de 5 mil 700 pesos, son para personas físicas.

En las tarjetas nivel 2, se puede tener hasta 22 mil 800 pesos al mes, están pensadas para personas físicas.

Las tarjetas nivel 3 pueden tener un monto máximo al mes de 76 mil pesos, son para personas y empresas.

Las tarjetas nivel 4 no tienen límite en los depósitos mensuales, pero la entidad bancaria podría determinar alguno, de acuerdo con los ingresos y gastos de los clientes.

En caso de que se rebasen los límites establecidos en alguna de las tarjetas de débito antes señaladas, el SAT podría requerir información al banco para evitar la evasión fiscal.

Sigue leyendo:

Buró de Crédito: sí adeudas esta cantidad serás borrado de la lista de morosos 2025

CFE lanza mensaje urgente; estos usuarios podrían quedarse sin luz en Navidad y Año Nuevo