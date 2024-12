Así puedes actualizar los medios de contacto del Buzón Tributario del SAT y evitar la multa de $11,000 en 2025

Hay trámites que no puedes postergar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el 2025 y uno de ellos es habilitar el Buzón Tributario. Incluso, quienes no lo hagan serán acreedores a una multa de 11 mil pesos, a partir del 1 de enero de 2025, por lo que aquí te decimos cómo puedes recuperar tu acceso, en caso de que lo hayas perdido o no recuerdes cómo ingresar.

El Buzón Tributario es la herramienta mediante el cual el SAT puede estar en contacto con los contribuyentes. Es ahí en donde se dan avisos sobre cambios, contribuciones, declaraciones fiscales y requerimientos que el gobierno requiere de las personas físicas y morales, según sea el caso.

¿Qué es el Buzón Tributario?

Esta obligación fiscal fue anunciada para inicios de 2024, sin embargo el SAT dio una prórroga a lo largo de este año. Sin embargo, ya puso un ultimátum para el 1 de enero de 2025 como fecha límite para que todos los contribuyentes habiliten el Buzón Tributario o se atengan a una multa de 11 mil pesos.

Aunque algunas personas dudan que el SAT pueda ejercer esa multa, el órgano fiscalizador fue muy claro en un boletín que emitió, en donde señaló que: "De acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción en materia de no habilitación del Buzón Tributario, no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de $3,850.00 a $11,540.00 pesos".

Además de lo dicho por el SAT en un comunicado, la multa también se encuentra avalada en el artículo transitorio Cuarto de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19 y 27, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.

Paso a paso actualiza tus medios de contacto del Buzón Tributario del SAT

Si ya tienes habilitado el Buzón Tributario, sólo debes ingresar a la página del SAT

1. Da clic en Buzón Tributario, o bien, da clic aquí y selecciona "Configuración".

2. Actualiza tus medios de contacto:

Si requieres agregar un correo, oprime el ícono "Agregar correo electrónico".

Si requieres modificar un medio de contacto, como puede ser el correo electrónico o el número de teléfono celular, oprime el ícono “Editar".

3. Recibirás un aviso electrónico para confirmar cada uno de los medios de contacto actualizados. Medios de contacto

