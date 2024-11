Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué hacer si se te pasa la fecha de registro?

¡Mujeres mexicanas de más de 60 años! Se acerca el cierre de registro para la Pensión Mujeres Bienestar. Si tienes entre 63 y 64 años y aún no te has inscrito para recibir este programa del gobierno, que te brinda un apoyo económico mensual para mejorar tu calidad de vida, no dejes pasar la oportunidad.

¡El tiempo vuela! No pierdas la oportunidad de recibir tu Pensión Mujeres Bienestar. Aquí te diremos los requisitos, fechas límite y cómo inscribirte, así como qué puedes hacer si se te pasan las fechas.

El registro cerrará el próximo sábado 30 de noviembre de 2024, así que el tiempo está corriendo para incluir a las beneficiarias. Pueden inscribirse todas las mujeres de 60 a 64 años. Además, las mujeres de 60 a 64 años que viven en comunidades indígenas o afromexicanas también pueden participar.

¿No pudiste registrarte para la Pensión Mujeres Bienestar? ¡No te preocupes! Te explicamos qué hacer si se te pasó la fecha límite y cuándo podría abrir la próxima convocatoria.

¿Qué documentos necesito?

Lista de requisitos para realizar el trámite. Foto: Especial

Para realizar tu trámite, deberás presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Número de teléfono

¿Cómo me inscribo?

Revisa la ubicación de los módulos. Foto: Especial

Consulta el calendario para que revises en qué día te corresponde acudir según la inicial de tu primer apellido. Dirígete al módulo más cercano en el día y horario establecidos. Completa el Formato Único del Bienestar con tus datos personales.

Los módulos del Bienestar están ubicados en diferentes puntos del país. Para conocer la ubicación del módulo más cercano a tu domicilio, puedes consultar la página oficial del programa. Las fechas de registro están determinadas por la inicial del apellido:

A, B, C: Lunes 25 de noviembre 2024

D, E, F, G, H: Martes 26 de noviembre 2024

I, J, K, L, M: Miércoles 27 de noviembre 2024

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 28 de noviembre 2024

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 29 de noviembre 2024

Todas las letras: Sábado 30 de noviembre 2024

¿Qué hacer si no me pude registrar para recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

Aún tienes oportunidad de acceder a este programa. Foto: Especial

Aunque la convocatoria para la Pensión Mujeres Bienestar 2024 está a punto de cerrar, es importante que sepas que existen oportunidades futuras. Si no pudiste inscribirte debido a alguna razón, como desconocimiento del programa o dificultades logísticas, ¡no te desanimes!

El proceso de registro para la Pensión Bienestar para Mujeres ha sido ampliamente difundido en los últimos meses, sin embargo, diversas razones han impedido que algunas mujeres puedan completar su inscripción. Si este es tu caso debes saber que la convocatoria que está a punto de cerrar tiene como objetivo entregar la pensión a partir de 2025, por lo que seguramente tendrás oportunidad de registrarte en la siguiente convocatoria.

¿Cuándo será la próxima convocatoria?

Se espera que el próximo año se abra una nueva convocatoria. Foto: Especial

Aunque aún no hay una fecha oficial, históricamente el programa de Pensiones para Adultos Mayores abre una nueva convocatoria cada año. Por lo tanto, es probable que puedas registrarte en los últimos meses de 2025 para comenzar a recibir el apoyo en 2026.

También es importante mencionar que actualmente el registro general está abierto para mujeres de 63 y 64 años, pero se estima que en las próximas convocatorias se amplíe para que puedan recibirlo gradualmente todas las mujeres mayores de 60 años.

Sigue leyendo:

Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas, montos y todo sobre el último pago del 2024

Aguinaldo 2024: ¿qué pasa si te lo dan en especie en lugar de efectivo?