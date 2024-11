Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Cuándo es el último día para poder recibir 6 mil pesos?

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y todavía no has recibido tu pago de 6 mil pesos correspondiente al último bimestre del 2024 entonces esta nota te puede resultar de mucha utilidad pues resulta que la Secretaría del Bienestar ya dio a conocer cuándo será el último día en el que se realizará la dispersión de los recursos y qué se puede hacer en caso de que no recibas el mencionado depósito.

Como se mencionó antes, el operativo de pago que actualmente está realizando la Secretaría del Bienestar para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores corresponde al bimestre de noviembre-diciembre y en dicho periodo, cada beneficiario debe recibir un depósito en su Tarjeta del Bienestar de 6 mil pesos, tal y como lo han hecho durante todos los pagos del 2024.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores se entrega de forma bimestral. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo es el último día para poder recibir los 6 mil pesos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

El operativo de pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en el que se están dispersando los recursos correspondientes al último bimestre del 2024 comenzó el pasado lunes 4 de noviembre y se informó que el último día para poder recibir el depósito de 6 mil pesos será el próximo jueves 28 de noviembre, sin embargo, se reiteró que la entrega de dichos recursos se está realizando conforme a un calendario, el cual, está organizado conforme a la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios, el cual, quedó establecido para los siguientes días:

Viernes 15 de noviembre: apellidos que inicien con M

Martes 19 de noviembre: apellidos que inicien con M

Miércoles 20 de noviembre: apellidos que inicien con N, Ñ y O

Jueves 21 de noviembre: apellidos que inicien con P y Q

Viernes 22 de noviembre: apellidos que inicien con R

Lunes 25 de noviembre: apellidos que inicien con R

Martes 26 de noviembre: apellidos que inicien con S

Miércoles 27 de noviembre: apellidos que inicien con T, U y V

Jueves 28 de noviembre: apellidos que inicien con W, X, Y y Z

¿Qué pasa si eres beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y no recibes tus 6 mil pesos en el operativo de pago?

En caso de que seas beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y no recibas tus 6 mil pesos durante el actual operativo de pago puedes comunicarte vía telefónica a la Línea del Bienestar 800 63 94 264 donde personal de la Secretaría del Bienestar levantará un reporte y le dará seguimiento a tu caso o si lo prefieres, puedes acudir directamente a una oficina del Bienestar para levantar el reporte personalmente, posteriormente te indicarán cuál es el proceso a seguir para que puedas cobrar tu dinero.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar recibieron 6 mil pesos en cada pago realizado durante el 2024. Foto: Cuartoscuro

¿Qué se sabe sobre el aumento para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República Mexicana, ya confirmó que durante su administración se mantendrán los aumentos anuales en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, sin embargo, todavía no se sabe de cuánto será el incremento, pero de lo que sí se tiene certeza es que dicha cifra se obtendrá en base a los indicadores inflacionarios anuales, por lo que se espera que sea en las semanas finales del mes de diciembre cuando se confirme este dato y tal como ha ocurrido en años anteriores, el aumento se vería reflejado a partir del primer pago del 2025, el cual, cubrirá el bimestre de enero-febrero.

En 2024, los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores reciben 6 mil pesos de forma bimestral, por lo que la cantidad que reciban en 2025 sería superior a esta cifra, no obstante, se sugiere mantenerse informado respecto al tema a través de canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

