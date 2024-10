Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no retiro todo el dinero de la Tarjeta del Bienestar?

Una de las dudas más recurrentes entre los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores consiste en saber qué es lo que pasa si no retiran todos los recursos de su Tarjeta del Bienestar en casa operativo de pago, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial que circula al respecto, además, te brindaremos información adicional en torno a este programa que te podría resultar de mucha utilidad.

Como se dijo antes, muchos beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se han mostrado interesados en saber qué pasa si no retiran todos sus recursos de la Tarjeta del Bienestar y esto se debe a que en distintos portales digitales se ha difundido información en la que se asegura que si no se saca todo el dinero en cada operativo de pago el monto restante se podría perder o que se congelaría hasta el próximo pago, sin embargo, dichos datos son completamente falsos.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores se entrega de forma bimestral. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasa si los beneficiarios de la Pensión Bienestar no retiran todo su dinero de la Tarjeta Bienestar?

De acuerdo con la información vertida por la Secretaría del Bienestar, el dinero de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores no se tiene que retirar de forma obligatoria en una sola exhibición, pues dicho monto se puede retirar de la forma en que mejor le convenga a cada beneficiario, incluso, se pueden realizar transacciones y compras pagando directamente con la Tarjeta del Bienestar, no obstante, se debe tomar en consideración que algunos bancos pueden cobrar comisiones por retirar efectivo en sus cajeros, por lo que se recomienda realizar estas operaciones en las sucursales del Banco del Bienestar donde no se cobra comisión.

Los recursos de la Pensión Bienestar se depositan en la Tarjeta del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Pensión Bienestar: ¿Ya hay fecha para el último depósito del 2024?

Hasta el corte de esta redacción, la Secretaría del Bienestar no ha revelado la fecha exacta en la que se realizará el último pago del 2024 de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, en el cual, se entregarán 6 mil pesos a cada beneficiario, sin embargo, se tiene previsto que sea durante el mes de noviembre cuando se realice la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, por lo que se recomienda a los derechohabientes mantenerse atentos a los avisos de la referida dependencia a través de sus canales oficiales.

Cabe mencionar que, para tener un mayor orden, la Secretaría del Bienestar realiza la dispersión de los recursos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores conforme a la primera letra del apellido de los derechohabientes, además, es necesario aclarar que todos los pagos son realizados a través de la Tarjeta del Bienestar y sin intermediarios, dicha información es de suma importancia para evitar que se cometan fraudes o cualquier tipo de abuso en contra de los beneficiarios de este programa.

Sigue leyendo:

Mujeres con Bienestar Edomex: abren registro para terminar la secundaria

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados NO tienen derecho a recibir aguinaldo en el pago de noviembre?