Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Por qué podrían cancelarte el apoyo de 6 mil pesos?

Durante los últimos días distintos medios de comunicación han reportado que los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores podrían perder el apoyo bimestral de 6 mil pesos si no presentan el trámite denominado “comprobación de supervivencia” ante la Secretaría del Bienestar, sin embargo, dicha información es falsa pues en las Reglas de Operación de este programa no se menciona nada al respecto, no obstante, dicha situación ha generado cierto temor entre los beneficiarios y para aclarar la situación en esta nota te diremos cuáles son las únicas situaciones en las que el gobierno federal podría retirar el apoyo a los derechohabientes.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, en las reglas de operación de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores se estipula que la comprobación de supervivencia únicamente se realizará al momento de realizar el registro y no cada seis meses como lo sugieren distintos medios de comunicación, además, dicho trámite sólo se realiza consultando la CURP con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La Pensión Bienestar tiene el objetivo de brindarle una vejez digna a todos sus beneficiarios. Foto: Cuartoscuro

Estos son los motivos por los que sí se puede cancelar el pago de 6 mil pesos a los beneficiarios de la Pensión Bienestar

De acuerdo con las reglas de operación de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores para el ejercicio 2024, existen distintos motivos por los que el pago se podría retener o suspender, incluso, en algunos casos se podría dar de baja de forma definitiva a los derechohabientes, por lo que en esta nota te decimos cuáles son para que no pierdas tu apoyo de 6 mil pesos bimestrales.

Inconsistencias en los datos de identificación: Cuando se detecte que los documentos de identidad del derechohabiente son apócrifos o pertenecen a otra persona

Por no cobrar el apoyo económico: Cuando los derechohabientes o la persona auxiliar no se presenten a cobrar los pagos por dos bimestres consecutivos.

Posible duplicidad: Cuando se haya identificado una duplicidad de registros en el padrón.

Inconsistencia en el medio de cobro: Cuando se detecte alteración o falsificación del documento de medio de cobro de la persona derechohabiente.

No localización de la persona derechohabiente: Cuando personal de la Secretaría del Bienestar no haya localizado a la persona beneficiaria luego de dos visitas domiciliarias consecutivas.

Incumplimiento de las Reglas de Operación: Cuando la instancia ejecutora detecte algún incumplimiento a lo establecido en las reglas de operación del programa.

Por defunción del beneficiario: Cuando se notifique el fallecimiento del derechohabiente por parte de la persona auxiliar, en esos casos se otorgará un pago de marcha.

En caso de tener alguna duda específica en torno al funcionamiento de la Pensiones Bienestar para Adultos Mayores puedes comunicarte a la Línea del Bienestar (800 639 42 64) o puedes consultar las reglas de operación del programa directamente en este link.

La Pensión Bienestar es uno de los programas prioritarios del gobierno federal. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasará con la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2025?

La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, ya confirmó que durante su administración tiene previsto darle continuidad a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y a partir del 2025 los beneficiarios de este programa recibirán un aumento en el monto que reciben de forma bimestral, sin embargo, será hasta finales del mes de diciembre cuando se dé a conocer la cantidad exacta que se aumentará en los depósitos de este programa, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Secretaria del Bienestar y del gobierno federal.

