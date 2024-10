Mujeres con Bienestar Edomex: abren registro para terminar la secundaria

Si tienes más de 15 años y aún no has podido concluir tus estudios de primaria o secundaria, debes saber que si eres beneficiaria del programa Mujeres con Bienestar no sólo podrás recibir un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, también puedes terminar tus estudios de nivel básico. Actualmente el registro se encuentra abierto y aquí te contamos cuál es el proceso para que logres inscribirte.

Así puedes registrarte y terminar la secundaria

Algo muy importante para ser parte de este programa es que seas originaria del Estado de México, si cumples con este requisito, entonces podrás sumarte a los cursos académicos que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que estarán a disposición de todas las beneficiarias en la entidad. Cabe señalar que las clases son en línea y totalmente gratis.

Mediante este programa, las beneficiarias también cuentan con servicios adicionales gratuitos, como un seguro de vida, consultas médicas, apoyo para gastos funerarios, así como asesorías legales.

Termina tus estudios de nivel básico. Foto: Especial

Paso a paso para inscribirte

Si ya eres beneficiaria del programa y cuentas con tu Tarjeta Mujeres con Bienestar, lo único que necesitas para poder estudiar la secundaria es realizar tu registro en línea en el sitio web: https://edomex.inea.gob.mx/MujeresConvocatoria/consultainfo.html

Una vez que hayas ingresado a la plataforma, el siguiente paso será llenar el formato de registro para poder inscribirte a secundaria, para ello te pedirán diversos datos personales. Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex podrán tomar sus clases virtuales gratuitas en la plataforma del INEA en todo momento.

Los requisitos para la inscripción a secundaria son los siguientes:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una fotografía infantil reciente a color o en blanco y negro.

Si cuentas con antecedentes escolares, debes presentar las boletas de calificaciones en original.

Si vas a cursar la secundaria, debes llevar tu certificado de primaria.

Llenar el formato de registro para inscripción a la primaria del INEA.

