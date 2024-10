Este es el empleo en el que mexicanos ganan más de medio millón de pesos, trabajando sólo cuatro meses al año

En el gélido Círculo Polar Ártico, una comunidad de trabajadores mexicanos encontró desde hace años una oportunidad única para mejorar drásticamente su situación económica. En el pequeño pueblo pesquero de Cordova, estos migrantes descubren que el frío extremo puede ser sinónimo de grandes ganancias.

Un reportaje recientemente publicado por la cadena británica BBC revela que industria pesquera de Alaska ofrece salarios que superan con creces los que se pueden obtener en muchos otros lugares, especialmente en México. Trabajadores como Edgar Vega García, con 18 años de experiencia en la región, aseguran que "el dinero que gano aquí vale el doble en Mexicali".

Así, viajando a esa región únicamente durante los meses de verano, los mexicanos pueden llevarse en sólo cuatro meses hasta 27,000 dólares (un poco más de 537,000 pesos mexicanos) que les permiten regresar a México y vivir con comodidad el resto del año sin necesidad de trabajar.

De acuerdo con la OCDE, el ingreso medio de un hogar mexicano es de poco más de 16,000 dólares (318,000 pesos mexicanos) al año, pero el salario mínimo está muy por debajo de eso: 75,715 pesos cada año, que en la franja fronteriza crecen ligeramente a 90,859 pesos, por lo que los salarios de estos hombres destacan de manera importante.

Trabajadores mexicanos son reconocidos por su profesionalismo

Empleadores tienen opiniones positivas de los trabajadores mexicanos. Foto: AP

La demanda de mano de obra en la temporada de pesca, sumada a las condiciones laborales y al costo de vida en Alaska, hacen que los salarios sean muy atractivos. Los trabajadores mexicanos, reconocidos por su ética de trabajo y resistencia, son altamente valorados por las empresas pesqueras.

“Ha sido fantástico encontrar a los mexicanos; le han dado a mi negocio la estabilidad que necesitaba y no habíamos podido encontrar. Sinceramente, si no fuera por los mexicanos mi negocio no existiría", dijo Rich Wheeler, un empresario estadounidense que emplea a los mexicanos, citado por BBC.

“No creo que nos hubiera ido igual sin los mexicanos. Siempre son puntuales, y sé que puedo esperar de ellos que trabajen duro y con profesionalidad cada día. Les estoy realmente agradecido”, agregó.

“Es un trabajo bien remunerado, pero duro y monótono, con jornadas que a menudo empiezan de madrugada y se prolongan 18 horas o más; una labor imprescindible para que el pescado llegue con frescura y calidad al consumidor”, detalla el reportaje, que remarca que el trabajo debe realizarse a marchas forzadas para aprovechar el poco tiempo de verano.

Se enfrentan a retos, pero consideran que vale la pena

Las condiciones climáticas de la región son un reto. Foto: Especial

Las ganancias obtenidas en Alaska permiten a estos trabajadores mejorar significativamente su calidad de vida. Muchos envían remesas a sus familias en México, construyen casas, pagan deudas y hasta inician pequeños negocios.

Si bien las ganancias son tentadoras, la vida en Alaska no es fácil. Las jornadas laborales son largas y extenuantes, las condiciones climáticas son extremas y el aislamiento puede ser difícil de sobrellevar, pues deben separarse de sus familias durante meses. Sin embargo, muchos trabajadores mexicanos aseguran que los beneficios superan con creces los desafíos.

A pesar de los beneficios económicos, el futuro de los trabajadores mexicanos en Alaska es incierto. Posibles cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos tras las elecciones de noviembre podrían afectar no sólo a los trabajadores mexicanos, sino a los empleadores estadounidenses que cuentan con ellos.

Sigue leyendo:

Bimbo ofrece hasta 12,000 pesos y otra vacante de medio tiempo

¡Cuidado! En estos estados circulan la mayor parte de los billetes falsos de México | MAPA