La app de BBVA presenta fallas, el banco trabaja para solucionarlas

Distintos usuarios de la aplicación de BBVA comprobaron que la app móvil de sus cuentas no les permitía acceder y verificar sus estados o movimientos. Minutos más tarde, el banco emitió una declaración asegurando que se encuentran en las labores para restablecer las funciones del sitio cuanto antes.

Al momento de intentar acceder a la aplicación, los usuarios encontraban el mensaje "No se ha podido cargar" en letras rojas, esto pese a que se hayan escrito las contraseñas y caracteres correctos. Algunos otros internautas aseguraron que se reiniciaba por sí solo. El descontento no se hizo esperar y numerosos tuiteros acudieron a X para externar su inconformidad. "Me urge transferir", comentó una usuaria, en compañía de una amplia cantidad de quejas, entre las que exigían una pronta solución.



FOTO: Captura de pantalla

Otro usuario utilizó su cuenta para etiquetar a BBVA y preguntar cuando habría un cambio con la aplicación, ya que no es la primera vez que se presentan fallas en su versión de celular.

"Hola, buenos días, es un gusto saludarte. Ten la certeza de que nos encontramos trabajando en la situación con la finalidad de resolverlo lo antes posible. 1/2", respondió la cuenta oficial de la entidad bancaria.