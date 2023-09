Licencia de conducir permanente: te decimos cómo tramitarla por primera vez en CDMX

Desde 2007 la Ciudad de México dejó de expedir la licencia de manejo permanente. Para quienes fueron afortunados de sacarla antes de la fecha, podrán renovarla o reponerla sin perder la categoría. Esa siempre será una de las interrogantes que hacen los ciudadanos mexicanos entorno a los temas de movilidad.

La ventaja de tener el plástico permanente es que no tiene vigencia, por lo que no se tienen que renovar cada tres años como lo estipula la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), dependencia que se encarga de colocar las tarifas por el documento. Pero no todo es alegría para los usuarios con credencial permanante, ya que deben pagar en caso de extravío o desgaste por uso.

El trámite para la licencia de conducir se realiza en los Módulos de Control Vehícular y Licencias que se encuentran en los Centros de Servicios de Tesorería de Ciudad de México. El costo vigente es de 989 pesos, el usuario deberá pagarlo en Internet o en los módulos.

¿Cómo funciona la reposición de la licencia permanente?

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, en la que buscarás la sección de "pagos y trámites en línea". Ahí seleccionarás la opción “Licencia A automovilista y motociclista Permanente (Reposición)”.

Posteriormente tienes que imprimir la línea de captura, la cual puede pagarse desde el sitio web de dicha dependencia o en los centros de pago autorizados. Cabe señalar que las autoridades piden al usuario guardar la línea de captura, pues el pago puede reflejarse 72 horas después del pago.

En las páginas web se tendrá que generar una cita de asistencia a alguno de los Modulos de Control Vehícular y Licencias o al Centro de Servicio o Tesorería.

¿Cuáles son los documentos que piden para la reposición?

Tener un correo electrónico vigente

Una copia del CURP

Línea de captura de la solicitud impresa

Comprobante de domicilio de la CDMX preferentemente luz, agua, predial o teléfono fijo, con una antiguedad de máximo 3 meses.

Identificación oficial (INE, IFE, Cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional)

El día y horario de la cita se pide a los interesados acudir con original y copia de los anteriores documentos

