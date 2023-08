INAPAM: tramita tu credencial paso a paso y aprovecha los múltiples descuentos

Este lunes 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo y aunque pareciera que llegar a la tercera edad representa una etapa complicada, existen una serie de beneficios que ayudan a los hombres y mujeres para tener una vida digna y apapachados de la mejor manera. Aprovechar de su vejez luego de laborar durante toda su vida.

Uno de los servicios más conocidos es la denominada Tarjeta del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), la cual brinda descuentos y rebajas en ámbitos como: alimentación, servicios legales, educación, recreación, cultura, predial, agua y vestimenta.

¿Cómo tramitar la tarjeta del INAPAM?

Antes de tramitar tu tarjeta del INAPAM debes de sumergirte en la red y conocer cuál es el modulo del INAPAM que te queda más cerca. Para más información visita el siguiente enlace

La documentación que debes llevar es la siguiente:

Identificación oficial que esté vigente; ya sea INE, pasaporte y otro que acredite tu identidad y que sea expedido por la autoridad correspondiente.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Un acta de nacimiento que sea legible.

Un comprobante de domicilio que no tenga más de seis meses de antigüedad.

Una fotografía reciente de tamaño infantil.

Dos números telefónicos de contacto para casos de emergencia

Cabe señalar que los modulos trabajan de lunes a sábado de las 10:00 horas a las 16:00 horas. No tienes que esperar a que te entreguen la tarjeta, ya que ese mismo día del trámite será acredor del beneficio. No tiene ningún costo y el documento no pierde vigencia. En caso de extravío puedes reponerla en el mismo módulo

Cuáles son los beneficios

Alimentación

Productos amaranto y derivados Rodríguez en Xochimilco / 5 % de descuento

Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest, alcaldía Cuauhtémoc | 10% de descuento

Pastelerías El Globo / 10 % de descuento en tus compras y 20% de descuento en pasteles para más de 30 personas

Tortas Albaricoque / 10 y 15 % de descuento

Servicios y Asesoría en CDMX

Qualitas Compañía de Seguros, alcaldía Cuajimalpa | 30% de descuento

Francisco Javier Bermúdez Castillo, alcaldía Cuauhtémoc | 30% de descuento

Mensajería Personalizada de Mario Montiel Carbajal, alcaldía Cuauhtémoc | 20% de descuento

Salud y Médico

Centro de la Columna Vertebral en Álvaro Obregón / de 20 a 50 % de descuento

Consultorio Dental - Patricia Bustos López en la Cuauhtémoc / 40% de descuento

Laboratorio de Análisis Clínicos Etopía en la Benito Juárez / Hasta un 50% de descuento

Enfermeras Isabel en Venustiano Carranza / 20% de descuento

Vestimenta

Suburbia | 7% de descuento.

Estafeta mexicana | 15% de descuento

Joyería Ana Carolina Ruiz y Oteo, alcaldía Benito Juárez | 10% de descuento

