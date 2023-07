Sé un adulto independiente con gustos bien dementes, Vania Bachur nos cuenta cómo lograrlo sin tantas lágrimas

La frase "soy un adulto independiente con gustos bien dementes" se ha hecho súper popular en redes sociales como TikTok donde fue todo un boom y el audio es usado en millones de videos para presumir excentricidades de los adultos jóvenes que "despilfarran" su dinero en esos gustitos culposos que a veces no tiene razón de ser. Su creadora es la ilustradora mexicana Vania Bachur quien de manera indirecta creó un himno para las compras innecesarias.

En una conversación para el podcast Dinero y Finanzas Personales, Vania nos habló de su reciente libro "15 consejos malvados para emprender y enfermarte de poder", un texto donde nos cuenta cómo le hizo para convertirse en una exitosa ilustradora que ha colaborado con varias marcas y que hizo de su nombre una marca gracias a sus dibujos, pues desde niña amaba dibujar y quería vivir haciendo lo que le gusta.

Emprender no es fácil, pero no es imposible. Foto: Especial

Escucha el Podcast Dinero y Finanzas Personales

Trabaja duro para lograr lo que quieres

Vania Bachur es muy sincera y sabe que el producto de su éxito es un trabajo constante, horas de desvelo y desde luego muchos errores, abusos de confianza de "amigos" y hasta la envidia de su familia, pero eso le ha ayudado a aprender y no hacer un solo negocio sin tener un contrato de por medio, recomendación que deben aplicar sí o sí todos los emprendedores para evitarse un fraude como el que ella vivió cuando iba a publicar su primer agenda.

Confía en ti mismo

La conocida en redes como suupeergirl nos contó que muchas personas dudaron de ella y su talento, incluso criticaron sus dibujos y no creyeron que pudiera ser una ilustradora reconocida por su trabajo pero eso nunca fue un impedimento para saber que ella lograría lo que quería. Así que no hagas caso a esos comentarios que no te aportan nada y deja que todo fluya, pero eso sí trabaja para lograrlo porque nada llegará del cielo.

SIGUE LEYENDO:

5 errores comunes al manejar tus finanzas si eres millennial