“La distribución no será pareja": sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación acusa de injusticia en repartición de bienes

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la resolución de los problemas legales de Mexicana de Aviación y la compra de la aerolínea por parte del gobierno. Ante esto, Iván Enríquez, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación indicó que el fallo del tribunal, levantó la suspensión de la venta, sin resolver el fondo de litigio, es decir, el juicio seguirá su curso hasta tener una resolución de última instancia.

No obstante, en entrevista para Tiempo de Negocios con Darío Celis, el también representante común en el juicio 88/2015 se dijo contento porque Mexicana regresará a sus operaciones y no se oponen a que esto suceda; sin embargo, destacó los ataques del mandatario mexicano al sistema judicial, a la resoluciones de los jueces y abogados, no han abonado a la certidumbre jurídica en México.

Trabajadores piden una repartición más justa Foto: Especial

Pide a AMLO no seguir atacando

Manifestó que no se debería desde ninguna posición atacar un día una resolución judicial desfavorable para acatar una que los beneficie. Asimismo, comentó que los jubilados han sido testigos de que la justicia se interpreta y se aplica de acuerdo a los diferentes momentos y actores políticos, sin importar que se cuenta con sentencias, sino lo que los gobiernos quieren. En este caso, explicó, el gobierno fue omiso en su vigilancia y permitió la quiebra de Mexicana, es decir quería una aerolínea menos.

Comentó que el siguiente gobierno no hizo nada por vigilar a las autoridades que estas cumplían con su función y se pagara a su trabajadores. No fue capaz de poner frente a la justicia a los empresarios artífices de la quiebra y “quisieron nadar de a muertito”.

La actual administración, quería una marca para operar su propia aerolínea, es decir, los tres gobiernos han hecho lo que han querido, no ha sido un tema de derechos o de justicia, sino de voluntad política de la clase gobernante de este país.

AMLO presentó un escalafón de cómo se repartirían los mil millones de pesos a trabajadores de la aerolínea Foto: Cuastoscuro

A través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, Iván Enríquez aseguró que no se han doblegado y seguirán luchando por su laudo, por sus pensiones y por su subsistencia

Recordó que su laudo ha sido prescrito y el que la Mexicana pase a ser parte de la Sedena aún no se ha definido, por lo que prometió seguir luchando para rescatar ese laudo, ya la empresa aún tiene bienes por vender y está el Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO).

No habrá repartición equitativa

Acotó que el monto recabado, no se repartió equitativamente como se asegura; sin embargo, el monto a distribuir es de 815 millones de pesos y no los mil millones de pesos que dice el gobierno. El cual se distribuirá de acuerdo a los abalorios devengados según su puesto y categoría con lo que serán mayormente beneficiados los que en ese momento ganaban más.

“Entre directivos y pilotos, se llevarán casi dos terceras partes del monto real, siendo que estos grupos no son los mayoritarios”, señaló.

Mexicana quebró hace varios años y aún no se resuelve su situación legal años Foto: Especial

Afirmó que el conflicto permite demostrar que la información que le pasan al presidente es imprecisa. ya que no era posible una compraventa, esto sin considerar los juicios interpuestos por los trabajadores y tampoco se había llegado un acuerdo con ellos.

“La distribución no será pareja, ni equitativa, menos aún justa”, sentenció.

Al respecto, señaló que en el caso de los jubilados que son un grupo de 650, en su caso, poco más de 250 sobrecargos les tocaría de ese monto total solo el dos por ciento, es decir, en el mejor de los caso le darán a alguien 100 mil pesos, pero a otros les darán 30 mil pesos.

Recordó el escalafón que dio el presidente López Obrador en su conferencia matutina de este lunes 10 de julio, pero no señaló que los pilotos que son alrededor de 900 personas, les darán el 43 por ciento de ese monto, es decir, entre pilotos y de confianza se repartirán 520 millones de pesos, y para los pilotos les darán 390 mil pesos en promedio, lo que acusó de injusto, ya que son compañeros que sí tienen trabajo y han recibido su salarios, porque están contratados por otras aerolíneas.

