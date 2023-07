LUIS CRESENCIO SANDOVAL. (Créditos: El Heraldo de México)

TRAS DE QUE el gobierno salvó el obstáculo del recurso legal de unos 230 ex trabajadores, Andrés Manuel López Obrador confirmó este fin de semana la recuperación de la marca Mexicana de Aviación.

Ahora, su administración tendrá que meter el acelerador en la dotación de recursos, tanto financieros como materiales y humanos, al coronel Sergio Montaño, responsable directo de la nueva aerolínea estatal. Y es que el militar, que tuvo a su cargo la custodia del avión presidencial que luego de cuatro años por fin vendió el inquilino de Palacio Nacional, hasta hace unas cuantas semanas atrás no tenía infraestructura.

Pasó meses sin staff y esperando instrucciones presidenciales, que con la toma de la marca, ahora sí tendría que venir la coordinación con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. El cumplimiento de la normatividad mínima que establece la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que capitanea Enrique Vallín Osuna, tardará como mínimo entre seis y nueve meses.

De entrada considere la concesión firmada por el secretario Jorge Nuño, que no es problema; pero seguidamente vienen más documentos, como la certificación jurídica. En ésta debe haber constancia de que la nueva aerolínea Mexicana de Aviación, que operará la Secretaría de la Defensa Nacional, no tenga problemas con empleados, acreedores y las autoridades del gobierno. También debe firmarse un contrato con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Javier Villazón, y planes de vuelo a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a cargo de Javier Alonso.

De lo más engorroso y tardado, destacan la certificación de vuelos con cien horas en alguna ruta, amén de los certificados de pilotos, sobrecargos, operadores, personal de mostradores, maleteros, etcétera. Para tener las anteriores certificaciones, la dependencia, que capitanea Luis Cresencio Sandoval, debería saber ya con qué tipo de aviones y sus configuraciones operará. Si serán aeronaves nuevas o arrendadas, lo que supone un programa financiero debidamente estructurado.

Lo más que se conoce es que tiene un presupuesto inicial de cien millones de dólares. Boeing ha estado muy activo tratando de vender 10 aviones para este año y 10 el próximo, pero con los recursos asignados es imposible aspirar a una flota de diez aviones, y no se diga ya de 20. Si se optara por arrendamientos, se debe exhibir un depósito en efectivo que excede el presupuesto autorizado, además de lograr que los arrendadores entreguen los aparatos en los próximos seis meses. Reclutamiento, capacitación, contratación y autorización para cada empleado; cumplimiento con la regulación de la AFAC en cada aeropuerto a donde llegará, así como la autorización de sus administradores.

NI MANDADO HACER para Xóchitl Gálvez el evento de hoy de Mexicolectivo en el que Movimiento Ciudadano (MC) trazará su hoja de ruta de cara a las elecciones de 2024. Justo cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se baja y critica a Dante Delgado por optar por el “aislamiento”, y éste torpedea oootra vez la Alianza Opositora, de la que la hidalguense parece será la candidata, aparecerá este lunes como cabeza de trabajo de la propuesta indigenista de MC. Y es que hace seis meses, cuando Xóchitl se veía en la coyuntura de dejar el PAN si no ganaba la postulación de la CDMX, Dante la arropó como su carta fuerte para la ciudad. Fue en ese contexto que aceptó su invitación para encabezar los trabajos de propuesta indigenista del proyecto. Así se presentará hoy ante Mexicolectivo. Pero se prevé que el acto al que asistirán representantes de ONGs y de la ciudadanía, se le saldrá de control a Dante y porque la senadora panista volverá a jalar todos los reflectores como virtual candidata presidencial del PRI, PAN y PRD.

ENRIQUE ALFARO. (Créditos: El Heraldo de México)

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ya no ve lo duro sino lo tupido. En su war room no hay duda: el fuego amigo proviene de su contrincante Claudia Sheinbaum. Es más, le ponen nombre y apellido: Jesús Ramírez, el vocero presidencial. Sus cercanos César Yáñez, Andrea Chávez y Ricardo Peralta, han sido blanco de insidias. Apenas este viernes escribimos aquí Morena: la guerra fratricida, en la que anticipamos que los golpes entre las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador se acrecentarían. La constante y sistemática metralla contra el ex secretario de Gobernación, aunado a los golpeteos de Marcelo Ebrard contra Sheinbaum y viceversa, pueden descarrilar el proceso de elección, donde el ala dura que encabeza Ramírez cada vez es más injerencista. Lo curioso es que al que le pegan más es a Adán que no es puntero, lo que hace pensar que no solo lo quieren fuera de la carrera, sino del proyecto, que provoca ya el enojo del propio AMLO.

CÉSAR YÁÑEZ. (Créditos: El Heraldo de México)

Y A PROPÓSITO de rompimientos, no pierda de vista lo que sucede en la Consar, que no hace mucho asumió Julio Cervantes. Están por salir Alejandra Ayala, vicepresidenta de Operaciones; Alejandro Barajas, vicepresidente Jurídico, y Ricardo Rodríguez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Al parecer se les atribuye responsabilidades en la decisión que tomó el anterior presidente de la Consar, Iván Pliego, de suspender por 6 meses la liquidación de los ahorros de los trabajadores que solicitaron su cambio de Afore entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Nos aseguran que los tres funcionarios ya preparan maletas.

JULIO CERVANTES. (Créditos: El Heraldo de México)

ANTE LA INSISTENCIA de los integrantes del llamado Cártel de los Chupasangre de participar en las licitaciones de los servicios que presta el IMSS, pese a estar inhabilitados, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó el viernes pasado que el 18 de julio deberán acudir a la conferencia mañanera Zoé Robledo, el director general del Seguro Social, y Roberto Salcedo, titular de la Función Pública, para que aclaren las denuncias en torno a este grupo de empresas que hacen simulaciones y registran otras compañías para seguir ganando contratos como proveedores. Hablamos de Grupo Falcón, de Noé Ramírez; Centrum, de Valentín Campos; Impromed, de Fernando Chaín; Dicipa, de Francisco Pallard, y Hemoser, de Ignacio Higadera.

ROBERTO SALCEDO. (Créditos: El Heraldo de México)

LA DIRECCIÓN DE Comunicación Social del Gobierno de Colima envió una réplica que reproducimos en sus partes sustanciales: “Ni el Gobierno del Estado de Colima, ni la gobernadora de Colima, ni nadie de su familia tienen ningún tipo de relación con la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese), ni con ninguno de sus directivos”. Dicen que es falsa y calumniosa la aseveración de que la titular del Ejecutivo estatal colimense ha sido “beneficiaria” de dicha empresa, ni de manera directa ni a través de terceros. Y que el padre de la gobernadora y el señor Carlos Sotelo García han coincidido en la lucha de izquierda en nuestro país, pero que no son “compadres”.

EL PUERTO DE Veracruz, a cargo de la alcaldesa Patricia Lobeira, levantó la mano para que ahí se instale una nueva planta de Italika, como parte del plan de ampliación de ensamble de motocicletas del grupo de Ricardo Salinas Pliego, que ya genera alrededor de seis mil empleos con su actual fábrica en México.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL