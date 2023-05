¡No dejes de intentarlo! 5 consejos para adquirir hábitos de ahorro y lograr tus metas financieras

Uno de los hábitos más difíciles desarrollar para los mexicanos es el ahorro, aunque durante el último año aumentó de manera considerable, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes registraron un aumento del 15.36 por ciento anual en diciembre de 2022 en las cuentas de ahorro.

Sin embargo, para todos aquellos que no tienen dentro de sus planes el aportar a su fondo de ahorro, o que no tienen la suficiente disciplina para hacerlo, existen diversos consejos por parte de instituciones financieras o expertos en la materia, aunque no hay una fórmula matemática para ello.

Estos son algunos de los puntos en los que coinciden:

1 Crea un presupuesto. Lo más importante es saber la cantidad que puedo aportar en cierto periodo de tiempo sin que afecte tu día a día.

2. Para lo anterior, es importante que separes tus ingresos regulares con los ahorros que pretendes tener. Puedes acumular dinero de manero relativamente fácil si los conservas dentro de una cuenta de ahorro, y no en el mismo lugar que tu presupuesto del día a día para cubrir necesidades básicas.

3. Haz un seguimiento puntual. Puedes utilizar una aplicación en tu celular para seguir y controlar tus finanzas personales. Evita hacer compras pequeñas demasiado frecuentes que puedan generar un gasto regularmente. De esta forma tendrás en tus manos el detectar las fuentes de gastos que te dejan sin dinero.

4. Ahorra con frecuencia. Puedes empezar con cantidades pequeñas de vez en cuando sin la necesidad de aportar cantidades inmensas. Todo aporta y vale la pena, así adquirirás rápidamente el hábito de ahorra. Las instituciones financieras indican que incluso puedes hacer transacciones automáticas de cualquier cantidad hasta una cuenta de ahorro alternativa.

Uno de los trucos que aportan, además, es el hecho de hacer tus aportaciones exactamente el mismo día que recibes tu sueldo, así no tendrás ninguna oportunidad de hacer un gasto que pueda perjudicarte durante los días posteriores.

5. Por último, no te olvides de comparar precios. Cada vez que tengas la oportunidad de gastar menos dinero en cualquier desembolso tanto de tus alimentos, de tu casa, servicios, factura telefónica, internet, etcétera, entonces aprovéchalo. Siempre busca buenos precios, bajos y algunas ofertas.

