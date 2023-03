Rogelio Ramírez de la O: si la Reserva Federal es más restrictiva, podría impactar en la economía

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que si la Reserva Federal envía una señal más restrictiva en su política monetaria, “entonces ahora sí agárrate, vamos a estar en un escenario de aumento de tasas y en ese tipo de escenarios los efectos recesivos siempre son notables y afectaría el crecimiento económico del país”.

En el marco de la 86 Convención Bancaria, en conferencia, apuntó que aún en un escenario más restrictivo, como respuesta a la quiebra de los bancos en Estados Unidos, “el desplazamiento de la curva de crecimiento no sería una revisión demasiado dramática”.

Pues explicó que la economía mexicana mantiene fortaleza, con demanda interna, completando obras, experimentando ocupación alta en plantas industriales y en el sector laboral, entonces -dijo- “esto no cambia de la noche a la mañana, porque son asuntos de mercado interno y de dinámica interna y esto no cambia porque en Estados Unidos haya una lectura distinta de la política monetaria”.

Incluso aseguró que en caso de que se dé un cambio en las perspectivas de crecimiento económico en el país esto no sería por contagio de la quiebra de los bancos norteamericanos, la cual no les preocupa, porque las autoridades financieras como la Secretaría del Tesoro y el Banco de la Reserva Federal estadounidenses, acotaron la situación bastante rápido.

Relató que el gobierno norteamericano no dio una señal de alarma (Foto: Daniel Ojeda)

Relató que el gobierno norteamericano no dio una señal de alarma, “no hubo convocatoria de emergencia no hubo llamada de alarma, hubo un intercambio de notas interno de oficina a oficina, pero no hicimos más que eso, porque el mercado bancario mexicano está bastante insulado de los eventos de bancos europeos en el sentido de que está muy reservado con altos niveles de capitalización”.

Respecto al "superpeso", y si éste se vio impactado por los conflictos financieros de los bancos, el secretario dijo no hubo contagio, hay eventos sistémicos, que ocasionan que los capitales corran hacia los activos seguros y en el caso del peso “no es un contagio de sistema a sistema, ni siquiera tiene el término de contagio, porque no dura, es un impacto de cortísimo plazo en el tipo de cambio”.

Finalmente, al cuestionarlo sobre su estado de salud, pues durante las últimas semanas se ha especulado que está enfermo, dijo que no responde a preguntas de tipo personal.

Silicon Valley Bank Financial Group y Signature Bank se declararon en quiebra, recientemente.

3% es la perspectiva de crecimiento económico más alto para México

En el caso de la venta de Banamex, dijo que Citi los mantiene “razonablemente informados”.

Con información de Verónica Reynold.

