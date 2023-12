¿Cómo renovar mi clóset con poco dinero?

Si eres amante de la moda o simplemente tienes el deseo de renovar tu clóset es importante que tomes en cuenta el presupuesto que destinarás a tu objetivo.

Recuerda que no siempre la moda tiene que ser costosa y que existen alternativas para que adquieras productos de gran calidad a un menor costo, por ejemplo; piensa en reparar tus prendas viejitas, añade pintura estoperoles, lentejuela o cualquier aditamento que lo haga lucir diferente, de igual manera puedes acudir a las tiendas departamentales y buscar ofertas o bien adquirir tus prendas en tianguis o bazares económicos.

3 opciones para renovar tu clóset sin gastar mucho dinero

En el episodio de esta semana en el podcast “Dinero y Finanzas Personales” te damos diversas opciones para conquistar el mundo de la moda y la indumentaria como todo un experto, presta atención y elige la que más te acomode o se adapte a tu gusto.

Renueva o intercambia prendas con otros

Busca ofertas, rebajas y descuentos en las tiendas departamentales.

Adquiere tus prendas en bazares o tianguis.

Escucha el episodio completo del podcast “Dinero y Finanzas Personales” y conoce más sobre el tema:

Renueva o intercambia

Antes que nada es necesario que limpies muy bien tu clóset y separes aquéllas prendas que seguirás usando de las que no, analiza una a una de las prendas que ya no te quedan o ya no te gustan, así como las condiciones de la tela, en caso de que detectes que sigue estando en buen estado, planifica una intercambio entre amigos o familia, seguro tu prenda le funcionará a alguien más o es probable que recibas una joya de la moda a cambio.

Hay una gran ley de la vida y es que antes de desechar una prenda es mejor optar por una reparación así que en caso de que consideres que una chamarra ya no te gusta porque se le dañó el cierre, hagas el esfuerzo por repararla así le das una segunda. oportunidad.

Busca ofertas, rebajas y descuentos

El hecho de que busques ofertas, rebajas o descuentos en las tiendas departamentales no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es una oportunidad para aprovechar y adquirir ropa bonita a un precio accesible.

Es más, por ponerte un ejemplo, la mejor temporada para comprar bikinis, trajes de baño, toallas, sandalias, es en la época invernal pues las tiendas hacen descuentos de este tipo de prendas hasta de un 60% y por el contrario en verano es ideal que compres chamarras, bufandas o cualquier tipo de prenda calientita puesto que podrás obtenerla con algún tipo de descuento.

Adquiere tus prendas en tianguis o bazares

La joya de la corona. ¿Sabes cuánto dinero ahorrarías si te animas a adquirir tu outfit en algún bazar o tianguis? En verdad te sorprenderías, porque existen prendas que en muchas ocasiones (por lo menos en México) no superan los $100 pesos y si corres con suerte hasta una chamarra o pantalón lo puedes conseguir en $20 o 15.

Además una de las tantas ventajas al comprar de esta manera es que puedes llevarte una pieza única y que nadie más tendrá, adicional a ello, como es ropa que llega de diversas partes del mundo existe la ventaja de que la tela con las que están fabricadas durará muchísimo, no se desteñirá o romperá con facilidad, lo que es un gran acierto pues equilibra la balanza entre el costo y el beneficio.

Así que ya lo sabes, busca la opción que más se adapte a tus necesidades y renueva tu clóset con poco dinero.

