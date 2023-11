Aguinaldo 2023: ¿quiénes no recibirán este beneficio establecido por ley en México?

A solo unas semanas de que la mayoría de los trabajadores mexicanos reciban el aguinaldo 2023, el cual destaca por ser un beneficio estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), no todas las personas en nuestro país lo reciben. Pese a que a estas fechas millones de personas ya lo han recibido, sobre todo para que puedan adquirir artículos en el Buen Fin, hay quienes no gozan de este beneficio

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT las y los trabajadores tienen que recibir un aguinaldo anual "equivalente a 15 días de salario por lo menos", el cual debe ser entregado antes del 20 de diciembre. Se estipula además que aunque las personas que no hayan laborado por un año exacto, también tienen derecho a recibirlo, aunque sólo reciben la parte proporcional.

Cabe destacar que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha recordado que los trabajadores por honorarios no reciben el pago de aguinaldo, "excepto que exista una subordinación laboral mediante la prestación de servicios permanentes a un sólo patrón y obligatoriamente cubra un horario de trabajo con duración de la jornada máxima legal (ocho horas)".

Para quienes destacan por ser beneficiarios de trabajadores fallecidos sólo pueden recibir el aguinaldo bajo el siguiente supuesto: "Si existe un pliego testamentario en la empresa o en el establecimiento (...) si no cuentan con ese documento, se deberá realizar un juicio de designación". De no ser así, no podrán acceder a este beneficio estipulado en la LFT.

¿Quiénes no reciben el pago del Aguinaldo 2023?

Hay que señalar que aquellas personas que no reciben aguinaldo en México, en caso de que no cumplan con los criterios enunciados por la Profedet, son:

Trabajadores por honorarios.

Beneficiarios de trabajadores fallecidos.

¿Qué pasa con quienes no trabajan el año completo?

La Profedet afirma que en caso que el trabajador o trabajadora no haya laborado el año completo sí tiene derecho a recibir su aguinaldo, pues firma que "los trabajadores que renuncien a su trabajo antes del 20 de diciembre, tienen derecho a que se les cubra la parte proporcional de aguinaldo por el tiempo que laboraron".

Y destaca además que los empleadores no pueden dar este beneficio en especie. Mientras que las mujeres que solicitaron licencia por maternidad los periodos pre y post parto deben contar como días trabajados para hacer el cálculo del aguinaldo, según la Profedet. Lo mismo ocurre en el caso de los varones que soliciten la licencia por paternidad, ya que tales días deben ser incluidos también en este cálculo.