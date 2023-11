El Intituto Politécnico Nacional (IPN), una de las universidades más importantes de México, ya dio a conocer los resultados de las Becas IPN SIBec 2023-2024. Así que si eres de las y los estudiantes que comenzaron el proceso, no te preocupes porque aquí te diremos paso a paso qué tienes qué hacer para saber si fuiste aceptado y cuáles son los montos que te corresponden.

Pero antes, recordemos que las becas del IPN tienen como principal objetivo apoyar hasta con más de 6 mil pesos los estudios de las y los alumnos de la institución a fin de impulsar sus capacidades científicas. Esto especialmente a aquellos que son personas de escasos recursos.

Sigue leyendo:

Alfonso Durazo: más estudiantes sonorenses tendrán acceso a una beca gratuita en 2024

Malinche: así puedes acceder a las becas para mexicanos y estudiar en la escuela de musicales en Madrid

¿Cómo checar si fuiste seleccionado en las Becas IPN SIBEC 2023-2024?

Se requiere que revises la página de los Resultados de la Convocatoria General de Becas 2023-2024. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Es importante que tomes en cuenta que no todos los alumnos que presentaron su registro para ser beneficiados con las Becas IPN SIBec 2023-2024 han sido seleccionados, pero eso lo podrás comprobar a través de dos sencillos métodos que te dejamos a continuación.

El primero de ellos es ingresar a la página de Resultados de la Convocatoria General de Becas 2023-2024. En este sitio web no sólo te aparecerá la lista de las personas a quienes les fue asignado el apoyo, sino también aquellos listados de las y los estudiantes rechazados y dados de baja. Así que lo que debes hacer es seleccionar el cuadro de "otorgamientos", tener a la mano tu número de boleta y nombre de la escuela y buscarte en el documento PDF.

Revisa los resultados desde tu cuenta

Factores como no presentar tus documentos completos pueden influir en que no te otorguen la beca. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Si lo que necesitas es hacer una búsqueda de los resultados de forma más personalizada, lo que requerirás es iniciar sesión en el Sistema Informático de Becas con el nombre de usuario y contraseña que tengas dado de alta y se te informará si fuiste acreedor o no del apoyo.

Si eres de las y los estudiantes que lamentablemente no resultaron beneficiados con la ayuda de este año, no te desanimes y síguelo intentándolo en las siguientes convocatorias. Sólo no olvides que algunos de los factores que influyen para que no seas beneficiado o beneficiada, son los siguientes:

No presentar los documentos completos

Incumplir los requisitos generales

Presentar documentos ilegibles o mal escaneados

¿Cuánto es el apoyo que reciben las y los alumnos del IPN?

De acuerdo a su página oficial, los montos de las becas del IPN varían conforme al nivel de estudios y el promedio de las y los alumnos. En este sentido, las y los estudiantes con calificaciones de 8 a 10 reciben un mayor ingreso, quedando de la siguiente manera:

Nivel medio superior con promedio de 6.0 a 7.99: 4 mil 800 pesos

Nivel medio superior con promedio de 8.0 o más: 5 mil 700 pesos

Nivel superior con promedio de 6.0 a 7.99: 5 mil 700 pesos

Nivel superior con promedio de 8.0 o más: 6 mil 600 pesos