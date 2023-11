Pensión Bienestar: ¿qué apellidos cobran 4 mil 800 pesos del 13 al 17 de noviembre?

Durante el mes de noviembre se hará el depósito de 4 mil 800 pesos a los adultos mayores que reciben la Pensión del Bienestar, el pago se hará de manera escalonada, por lo que los beneficiarios tendrán su dinero según la letra inicial de su apellido paterno. Este será el último pago del 2023, pues corresponde al último bimestre del año.

Será a partir de enero del 2024 cuando los pensionados y jubilados reciban un aumento en el monto de su pensión, por lo que les serán depositados 6 mil pesos cada dos meses. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar más de once millones de mexicanos tienen este beneficio económico destinado a las personas adultas mayores de 65 años.

¿En qué fechas se deposita el pago de la Pensión Bienestar?

El próximo año habrá un aumento. Foto: Cuartoscuro

Este 2023 cambió el esquema de reparto, por lo que ahora se entrega por orden alfabético de modo que los adultos mayores beneficiarios reciben su pago mediante un depósito a su cuenta del Banco del Bienestar, así se evita que hagan filas y tengan que ir a cobrar a la sucursal bancaria, ya que su tarjeta se puede utilizar como una de débito para pagar en cualquier establecimiento.

La dispersión de recursos inició el pasado 6 de noviembre y será hasta el día 30 de noviembre cuando se entregue el recurso. En la semana del 13 al 17 de noviembre serán los apellidos de las letras G a la M quienes tendrán el depósito de 4 mil 800 pesos, de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 13 de noviembre: G

Martes 14 de noviembre: G

Miércoles 15 de noviembre: H,I,J,K

Jueves 16 de noviembre: L

Viernes 17 de noviembre: M

Los pagos continuarán a partir del 21 de noviembre, ya que el 20 no habrá depósito debido a que es día festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana. Ese día no laboran los bancos y no habrá clases de la SEP.

Lunes 20 de noviembre: NO HAY PAGO

Martes 21 de noviembre: M

Miércoles 22 de noviembre: N,Ñ,O

Jueves 23 de noviembre: P,Q

Viernes 24 de noviembre: R

Lunes 27 de noviembre: R

Martes 28 de noviembre: S

Miércoles 29 de noviembre: T,U

Jueves 30 de noviembre: V,W,X,Y,Z

El depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha programada. Hay que recordar que la tarjeta del Banco del Bienestar se puede utilizar como una tarjeta de débito y es recibida en establecimientos comerciales como restaurantes, farmacias y tiendas.