Los dichos de AMLO contra la Prodecon son falsos y desafortunados: "Perjudican gravemente el Estado de derecho"

Ricardo Mendoza, vicepresidente de Asuntos Fiscales del Consejo Empresarial Mexicano, dio una entrevista a Mario Maldonado a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group para hablar de la acusación que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que los evasores fiscales usan a la Prodecon para facilitar sus prácticas irregulares.

Al respecto, el especialista dijo que la crítica hecha por el mandatario es desafortunada, falsa y aunque no le sorprende, le preocupa por que implica atacar a una institución que ayuda a los contribuyentes y al Estado para evitar juicios y regular la recaudación de impuestos.

"Perjudican gravemente el Estado de derecho".

La institución ayuda a la gente a resolver sus problemas fiscales.

Aseguró que el gobierno ejecutó hace unos años un recorte presupuestal que llevó a la Prodecon a cerrar gran parte de sus oficinas en diversos puntos de la República Mexicana.

Aseguró que las labores de esta institución es ofrecer orientación a los usuarios por medio de opiniones técnicas, las cuales no impiden que el SAT realice el seguimiento de los evasores fiscales.

Destacó que la Procuraduria de la Defensa del Contribuyente no debe tomarse como un organismo que actúa en contra del gobierno, debido a que sus recomendaciones son neutrales y sirven para ofrecer soluciones tanto para los contribuyentes como para el gobierno.

“No he podido, porque mando las ternas y se amparan. ¿Y por qué no he podido? Claro que lo sigo haciendo, sigo mandando las ternas al Senado, porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos. No dudo de que haya abusos, pero, bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o del Poder Judicial, entonces hay una especie de encargado de despacho ahí”, afirmó.

Durante la conferencia matutina del 21 de septiembre, el presidente de México aseguró que la Prodecon no ha cambiado de presidente desde hace cuatro años.

Al respecto, Mendoza explicó que esto no se ha realizado porque las ternas de funcionarios propuestos por López Obrador no cumplen con lo necesario para poder liderar esta institución. Además, dijo que el mandatario está concentrado en poner a un titular a modo para suplir a Luis Alberto Placencia, pero que no ha sido aprobado por la falta de capacidad de los presentados.

