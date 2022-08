Next Energy negocia con el PAN sin una licitación

Next Energy ha hecho negocios multimillonarios gracias al impulso del Partido de Acción Nacional (PAN), en Aguascalientes, al ganar un proceso de contratación sin licitación, ni competencia.

La empresa se hizo de un negocio de cuatro mil 664 millones de pesos por el suministro de energía eléctrica al municipio de Aguascalientes, y la Comisión de Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de la misma localidad por 30 años, a raíz de un convenio modificatorio en julio de 2020, sobre un contrato firmado en marzo de 2019.

La compañía, propiedad de Eugenio Javier Maíz Domene, había obtenido el contrato IAT-PPS-001-19, por mil 400 millones de pesos.

El montó creció 233 por ciento por este convenio modificatorio que firmó, en ese momento, la presidenta municipal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y quien ahora es gobernadora electa de la entidad por el PAN y sus aliados políticos, y que ha sido promovida por el presidente de esa institución, Marko Cortés.

Pero, el proceso del contrato firmado en 2019 se plagó de riesgos de corrupción, porque no fue licitación pública, pese a la magnitud de los servicios.

Fue una invitación a menos de tres personas y cuando fue la fecha para la presentación de propuestas, Wolrdwide Renewable Energy México mostró una carta de disculpa por no participar, mientras la empresa Sustentable y Ecológica no presentó ni proposición ni carta de disculpa. Aún así no se replanteó el concurso.

Al proceso sólo participó Next Energy, en ese entonces de reciente creación, y ganó el contrato, de acuerdo con la documentación a la que accedió este medio.

Especialistas consultados por El Heraldo de México, que pidieron anonimato, señalaron que estos procesos de contratación deben ser revisados, pues generan ventajas para las empresas a costa de los recursos de la entidad, a costa de favores políticos.

