La moneda de 10 centavos con un extraño error que se vende en 35 mil pesos | FOTO

En el portal de Internet Mercado Libre se encuentra a la venta una moneda de 10 centavos, lo curiosos del suceso es que lo que piden para llevársela es la cantidad de 35 mil pesos, pues no se trata de una pieza común, tiene un error que la hace única y especial para coleccionistas y numismáticos.

La moneda de 10 centavos tiene un error en el canto, es decir en el contorno y en la imagen del ejemplar se ve la peculiaridad, cabe destacar pertenece a la familia D de monedas acuñadas en 2009, pero en uno de los comentarios de la publicación hay quien menciona que así salieron todas las de esa serie

“Dentro de mi colección de monedas, tengo más de 52 de estás (no quise seguir contándolas). Absolutamente todas tienen ese doble bordo. No es ningún error, ninguna particularidad 'especial'. No amerita ese precio que usted pide ella”, reporta un usuario cuyo nombre no aparece.

La moneda “normal” en el anverso lleva el Escudo Nacional en relieve escultórico en el centro, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y forman el semicírculo superior, mientras que en el reverso el número diez “10” como motivo principal de la parte central y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos “¢”, en el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el símbolo de la Casa de Moneda "M°", a la derecha paralelo al marco, una estilización del Anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol.

Composición:

Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento) de cromo;

0.75% (setenta y cinco centésimos de punto porcentual) de níquel, máximo;

0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo;

1% (uno por ciento) de silicio, máximo;

1% (uno por ciento) de manganeso, máximo;

0.03% (tres centésimas de punto porcentual) de azufre, máximo;

0.04% (cuatro centésimas de punto porcentual) de fósforo, máximo, y lo restante de hierro

