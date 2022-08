Inflación invisible, la causa por la que las papas cada vez traen más aire

México alcanzó una inflación de 8.15% el nivel más alto en los últimos 22 años, lo que representa se ha registrado un aumento generalizado de precios en bienes y productos, por ello algunas marcas han optado por reducir la cantidad de su producto con la finalidad de mantener los mismos precios.

A esto se le llama inflación invisible o reduflación y quienes la recienten principalmente son los consumidores, pues reciben menos por el mismo precio;aunque pareciera no ser una práctica muy legal, sí lo es y es muy común en periodos de alta inflación,consiste en reducir la cantidad de producto. Es una práctica que se viene realizando desde hace décadas, pero que se ha sistematizado y sofisticado.

¿Qué es la inflación invisible o reduflación?

El concepto se atribuye a la economista estadounidense de origen británico Philippa ‘Pippa’ Malmgren, experta en geopolítica y economía tecnológica, asesora en su momento de presidentes como George W. Bush o Barack Obama. Es dar menos por lo mismo, explicó en su libro "Signals: How Everyday Signs Can Help Us Navigate the World’s Turbulent Economy"

“Hablamos de reduflación cuando un producto reduce su tamaño, su cantidad o el número de unidades que se venden en un mismo envase sin que esa reducción repercuta en una bajada de precio”.

Su principal víctima es la economía de muchos hogares, porque impacta en las finanzas personales y afecta sobre todo a productos de consumo muy frecuente, como los alimentos envasados, por eso cada día tu bolsa de papas trae más aire y menos cantidad.

¿Por qué las empresas aplican al reduflación?

La investigación académica ha demostrado que los consumidores son muy reticentes a aceptar aumentos de precios explícitos, pero, en cambio, tienden a asumir de manera pasiva las reducciones de volumen, tamaño o cantidad que no implican un cambio de precio incluso cuando les resultan perceptibles a simple vista.

Pippa Malmgren han descrito esta práctica como “cínica” y “fundamentalmente deshonesta”, en comparación con el aumento de precios derivado de la inflación, que no deja de ser un efecto natural de la evolución de la economía, lo cierto es que la reduflación es legal siempre que se comunique de manera correcta y explícita el volumen de producto que se pone a la venta. Otro tema es cómo lo perciban los consumidores.

Sin duda en esta práctica quien sale más afectado es el consumidor, ya que recibe menor cantidad de producto por un precio igual o incluso hasta mayor.

