¿Cómo ser una emprendedora? Consejos para ser una neni y tener tu propio negocio

Comencemos por el principio, ¿qué es emprender? El término proviene de la palabra francesa “entreprenuer”, que se traduce como pionero y se refiere a aquella persona que alcanza una meta o inicia una nueva actividad llena de innovación.

Actualmente, el emprendimiento se entiende como la actividad económica en la que una persona busca generar ingresos y lleva a cabo una idea de proyecto para vender un producto o servicio que responda a las necesidades de las personas, a través de internet o como una micro empresa. Para ser una emprendedora se necesita una idea, creatividad, visión, persistencia y, sobre todo, creer en ti misma.

El emprendimiento es una nueva forma de sustentar los gastos del hogar, ser una mujer independiente y generar un ingreso extra. La fuerza de trabajo en este tipo de negocio es representada por más de 2 millones 332 mil mujeres, según el IMCO (Instituto Mexicano de la Competitividad).

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa también informa que las emprendedoras aportan hasta el 37 por ciento del PIB, pero, según cifras del INEGI apenas hay un 19 por ciento de emprendedoras en todo el país. Si no sabes cómo iniciar tu propio negocio, te explicamos los consejos básicos que necesitas saber para animarte y derribar aquellas barreras que pueden frenarte.

Consejos para saber cómo emprender un negocio

¿Una emprendedora nace o se hace? Según palabras de Arturo Elías Ayub, empresario de Shark Tank, no se necesita llevarlo en la sangre y puedes desarrollarte en los negocios. Pero, para ello debes seguir una serie de consejos para abrir tu propio negocio.

El emprendimiento se define como la respuesta a la crisis económica, la necesidad de tener un ingreso o desarrollar una idea innovadora con ayuda de lo que te apasiona, tus conocimientos, creatividad y darle un valor a algún producto ya existente, pero que ofrezca algo diferente a lo ya establecido o conocido. Algunos de los consejos para emprendedoras son:

Determinar tu mejor habilidad

¿Qué te apasiona? De acuerdo con Jodie Cook, experta en emprendimiento, debes aprovechar al máximo tu mejor habilidad o área de especialidad (hacer pasteles, pintar, coser o diseñar, etcétera). Con ello puedes elegir el tipo de negocio que quieres iniciar como una pastelería a domicilio, confección de ropa, cuadros personalizados o accesorios, entre otras ideas.

Estudio de mercado

Elige el público al que quieres vender, deben representar una demanda al producto que ofreces para que sea rentable. No te dejes llevar por las modas de las redes sociales, ya que estas desaparecen y tu negocio podría no prosperar. Debes hacer un estudio de mercado con un asesor o estudiar lo que hace la competencia (redes sociales, tipo de producto, empaquetado, experiencia con el cliente, precios o materiales de calidad, etc.).

Plan de negocio

Este consejo es muy importante, pues de esto dependerán tus finanzas como emprendedora. Debes tomar en cuenta tu presupuesto real para iniciar tu emprendimiento, compra de materiales o maquinaria que necesites, costos de marketing o capacitaciones.

Debes fijarte metas reales a corto plazo para evitar pérdidas, no invertir una cantidad que sea un riesgo para recuperar tu inversión y llevar un control del dinero gastado, el que has ganado y en qué vas a destinar los recursos.

Equipo de trabajo

Si ya tienes la idea del producto o tipo de negocio que quieres iniciar, debes tomar en cuenta que el “yo puedo sola” no siempre es suficiente. Tienes que estar abierta a la ayuda de los demás.

Cargar con toda la responsabilidad de tu proyecto puede limitarte, causarte estrés o desanimarte si no ves resultados. Ya sea un familiar, amigo o colega, puedes apoyarte en ellos como parte de tu equipo: atender el negocio, aprovechar su área de conocimiento, compartir ideas creativas y administrar las redes sociales (si las tienes), etcétera.

Capacitaciones

Aprovecha los cursos o capacitaciones que te ayuden a mejorar tus habilidades o a comenzar desde cero para emprender un negocio, por ejemplo hacer uñas, paletas caseras, hacer piñatas. Pero, también debes aprender otro tipo de cosas como gestionar un negocio, leyes laborales o licencias que necesitas, entre otras.

Apuesta por lo digital

Actualmente, los emprendimientos suelen enfocarse en el cliente digital y redes sociales como TikTok, YouTube o Facebook. Es importante que no descartes tener un perfil de tu negocio, que tus familiares y amigos interactúen con éste para comenzar a tener visualizaciones de prospectos a clientes potenciales.

Para ello puedes capacitarte e informarte sobre los recursos digitales que puedes aprovechar, como el uso del SEO, contenido creativo en redes, anuncios en YouTube o Instagram para dar a conocer tu marca, o crear la página de tu negocio; algunos de ellos podrían ser las redes sociales, desayunos de networking, charlas, podcast, convenciones, páginas e-commerce.

Emprende en casa

Como emprendedora principiante, es importante que inicies desde tu casa antes de invertir en un local o abrir otras sucursales del negocio, pues evitarás riesgos y mayores gastos.

Debes enfocarte en prestar un servicio de calidad, ganarte la confianza de tus clientes y que tus productos sean rentables, por lo que tener un espacio acondicionado debe ser primordial, además puedes mostrar el proceso de realización en redes sociales para dar a conocer tu trabajo.

Finalmente, hay otros consejos básicos para una emprendedora que debes tomar en cuenta: ser constante, emprender es una responsabilidad que debes cuidar y darle tiempo. Cree en ti misma, si no ves resultados, no te desanimes, Roma no se construyó en un día.

Ofrece algo diferente a los demás, ya sea uñas, pasteles, regalos o ropa; ponle tu toque personal y aprovecha al máximo tus capacidades para crear y ser una emprendedora.

