¿Qué son los NFT, cómo funcionan y para qué sirven?

Hace apenas unos días diferentes medios difundieron que Carlos “Máster” Muñoz, influencer y supuesto experto en finanzas y negocios, Estaría a punto de perder una fuerte suma de dinero, luego de que su incursión en el mundo de los Non-Fungible Tokens (NFT) no le diera frutos.

Se habló de pérdidas netas de 200 mil 208 dólares (más de 4 millones 100 mil pesos), sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que existen bastantes sobre qué son los NFT, cómo funciona y para qué sirven, por lo cual a continuación te haremos un listado con cada una de estas características.

¿Qué son los bienes no fungibles?

Antes de tratar de entender el concepto de los NFT, lo primero es saber y entender que en nuestro mundo jurídico existen bienes fungibles y bienes no fungibles (a los que pertenecen los NFT).

Los bienes fungibles (canjeables) son aquellos que pueden intercambiarse con un valor en función de su número, medida o peso, mientras que los bienes no fungibles son los que no son sustituibles.

Un ejemplo claro de un bien fungible es el dinero, pues si tienes un billete de 20 pesos, este lo puedes intercambiar sin problemas por otro billete de 20 pesos y este paso no pierde valor y es exactamente igual. Además, este billete se consume cuando lo utilizas.

Un ejemplo de bien no fungible (no canjeable) puede ser una obra de arte, es decir, si tienes un cuadro en casa, este no se puede consumir al usarse y tampoco puede ser sustituido por otro cuadro, pues una obra de arte no es equivalente a otra, por lo cual no se puede simplemente intercambiar como pasa con un billete de 20 pesos.

¿Qué son los NFT?

Luego de entender que son los bienes no fungibles, será más fácil saber que las siglas de los NFT, las cuales significan Non -Fungible Token, es decir, un token no fungible. Hay que entender que los tokens son unidades de valor asignadas a un modelo de negocio, como por ejemplo las criptomonedas.

Debemos entender que los NFT, tienen una relación estrecha con las criptomonedas de manera tecnológica, aunque son totalmente opuestos, pues un Bitcoin es un bien fungible, y un NFT es un bien no fungible; sin embargo, en esencia, son como las dos caras de una moneda tecnológica.

Para entender mejor el concepto de las criptomonedas, es como si ellas fueran una reserva de valor, algo parecido al oro. Es decir, actualmente en el mercado, puedes comprar y vender oro.

Hay que recordar que cuando el número de compradores aumenta el precio del oro sube y este baja cuando los compradores disminuye; este comportamiento es igual en las criptomonedas, aunque el oro al final sigue siendo oro y lo puedes cambiar por una pepita o por otra sin problema.

Sin embargo, existen en el mercado otros bienes hechos en oro que tienen también un valor, aunque estos son únicos, por lo que estos pueden tener otro tipo de valor, como lo que pasa con las joyas.

Al igual que los artículos hechos con oro o una obra de arte, los NFT son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, pues en el mercado no hay dos NFT equivalentes.

Si quieres pensar en un NFT como una obra de arte, el ejemplo ideal sería la Gioconda de Da Vinci, actualmente solamente hay una y está en el Museo del Louvre.

Si la quieres tener en casa, solamente puedes comprar la original y que esta se encuentre a la venta. Puede ser que puedas comprar una copia, pero tendría otro valor, ya que no sería la original y eso es exactamente lo que hace el NFT, pero de forma digital.

En otras palabras, el NFT sería como una obra de arte única, por ejemplo "The Starry Night" de Vincent van Gogh, solamente hay cuadro y está en la galería del The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, lo que tú tendrías es la obra digital.

¿Cómo funcionan los NFT?

Los NFT funcionan mediante la tecnología blockchain o de cadena de bloques, la misma que se usan en las criptomonedas.

Esta tecnología funciona mediante una red de ordenadores descentralizados y asegurados utilizando criptografía. Cada uno de los bloques se enlaza a un bloque previo, así como una fecha y datos de transacciones, y por su diseño son resistentes a la modificación de datos.

A todos los NFT, se les asigna un certificado digital de autenticidad y una serie de metadatos que no se van a poder modificar.

¿Por qué compra la gente los NFT y para qué sirven?

Los NFT son adquiridos por la gente porque se cree que su valor va aumentar con el tiempo y luego podrán venderlo por más dinero, como pasa con las obras de arte.

Al ser un activo único, en teoría esto en el futuro tendrá un valor mayor al no existir otro igual en el mercado, aunque su valor es incierto, pues ninguna pieza tiene seguro que aumentará su precio, sin demanda de compradores, esta podría perder poco a poco su valor.

