Pensión Bienestar: Esta es la fecha límite para que los adultos mayores cobren el pago de 11 mil 550 pesos

De acuerdo con lo informado por la Secretaría del Bienestar, durante el actual operativo de pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, algunos beneficiarios podrán cobrar un pago TRIPLE equivalente a 11 mil 550 pesos, por lo que si aún no has acudido a cobrar te diremos cuál es la fecha límite para que puedas hacerlo, además, si todavía no estás incorporado a este programa te explicamos todo lo que necesitas saber para que puedas solicitarlo en el próximo periodo de altas.

Para empezar a abordar el tema debe quedar en claro que este pago de 11 mil 550 pesos solo podrán recibirlo todos aquellos beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores que no pudieron cobrar durante el operativo de pago realizado en el pasado mes de marzo, el cual cubrió los bimestres de marzo-abril y mayo-junio (7 mil 700 pesos) y en adición estarán recibiendo el pago correspondiente al periodo actual que cubre los meses de julio-agosto (3 mil 850 pesos), por lo que si vas al corriente en tus pagos solo podrás recibir el monto que cubre el bimestre actual.

Fecha límite para cobrar

La Secretaría del Bienestar emitió un comunicado donde estableció que la fecha límite para poder cobrar el dinero de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores será el próximo domingo 31 de julio ya sea de manera presencial o a través de la Tarjeta Bienestar.

La Pensión Bienestar tiene el objetivo de brindar una vejez digna a todos los adultos mayores del país. Foto: Cuartoscuro

Fecha del próximo periodo de incorporaciones a la Pensión Bienestar

La Secretaría del Bienestar, informó que el próximo periodo de incorporaciones a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores será entre el 1 y el 15 de agosto, en dicho lapso, las personas que podrán solicitar el apoyo son todas aquellas que hayan cumplido 65 años o más entre los meses de julio y agosto.

Cabe mencionar que la Secretaría del Bienestar también detalló que en esta jornada también se estará recibiendo a personas rezagadas que cumplieron 65 años o más entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Su incorporación se llevará a cabo de forma presencial en algunos de los módulos que se instalarán en cada entidad, los cuales estarán funcionando de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para ubicar el que te corresponde deberás dirigirte a la página gob.mx/bienestar o también puedes pedir información a través de la Línea del Bienestar (800 639 42 64).

Requisitos para solicitar la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Para las personas adultas mayores indígenas documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados como pueblos indígenas.

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente que puede ser la credencial para votar.

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses

Para las personas de 65 a 67 años inscritas en el Padrón de derechohabientes del ejercicio 2018, sólo se necesita estar activos en el padrón.

Teléfono de contacto

