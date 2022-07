AMLO tiene tiempo de corregir los daños a inversionistas extranjeros, asegura Larry Rubin

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Radio, Larry Rubin, presidente de The American Society of México, comentó que los inversionistas extranjeros quieren seguir invirtiendo y creando empleo bien remunerado en el país, pero los ataques continuos al sector energético no son buenos.

"Lo que estamos buscando es que se resarza el daño, que antes de que entre el vigor el artículo 31 que México firmó y acordó, que se corrija el rumbo porque todavía hay tiempo, no mucho, de corregir el rumbo y México siga siendo el país en el que la inversión estadounidense deposita su confianza", expresó.

Agregó que el país requiere del capital extranjero y el sector energéticos lleva años y décadas de retrasos, por lo que la solución son los inversionistas estadounidenses.

Señaló que México lleva décadas de retraso en el sector energético. Foto: Especial

The American Society cumple 80, dijo, y por eso mismo se busca estar trabajando con México para que atraiga capital y cree el empleo que se requiere.

"Es una oportunidad de oro porque mientras las empresas americanas están cerrando sus operaciones en Asia y China, particularmente México tiene el gran atractivo de poder atraer a muchísimas empresas de las que hoy tiene, estadounidenses particularmente, el mercado más grande del mundo".

Dijo que todavía hay tiempo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador corrija el daño que se ha hecho a los inversionistas del sector energético.

"México está hambriento de inversiones, porque llevan décadas de retraso, y creemos que es el momento para que se logre un avance", manifestó.

