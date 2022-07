Emprendedores: TikTok, la clave para potencializar tu negocio | Podcast Dinero y Finanzas Personales

Para muchos ser emprendedor es un sueño que no han logrado cumplir, mientras que otros que ya son su propio jefe no saben exactamente cómo usar las redes sociales a su favor, y para quienes todavía tienen dudas, el tiktoker Alfonso Aguirre, habló sobre las razones para estar en esta y otras plataformas en el Podcast Dinero y Finanzas Personales.

Recientemente, Aguirre lanzó su libro "Tengo algo que contarte", publicación en la que da consejos acerca de cómo entrar al mundo del emprendimiento, enfrentarse a los retos, a las frustraciones, y muy importante, el mundo de las redes sociales y los negocios.

TikTok, la clave para potencializar tu negocio

Alfonso Aguirre explica que a raíz de una experiencia propia decidió lanzar con otros socios una empresa de suplementos llamada "By the land", y aunque el camino no fue fácil, pues se debieron enfrentar a diversos problemas, es un apasionado de lo que hace, pero han sido las redes sociales una clave para su negocio.

"Lo que está pasando con plataformas como TikTok es que nos están haciendo virales", explicó el ahora tiktoker, que confirmó que a través de la plataforma china se puede generar una importante interacción con los usuarios de una marca, y como en su caso, atraer clientes.

Ser emprendedor es el sueño de muchos. Foto: El Heraldo de México

El emprendedor y creador de contenido, también asegura que cuando se trata de emprender y dar a conocer tu negocio en redes sociales, es importante tener un trabajo ya hecho, pues las plataformas digitales no harán el trabajo solas. "Cuando nos hicimos virales, ya teníamos mucho trabajo estructurado, y eso ayudó a que al final se convirtiera en una compra, y luego en una suscripción".

Estrategias y consejos para emprendedores

Uno de los consejos que Aguirre maneja en su libro y que ha llevado a la vida diaria es el "Journaling", una práctica que puede ayudar a los emprendedores para llevar su negocio, y se trata poner por escrito tus metas diarias, preguntas de lo qué quieres hacer y otros conceptos.

5 puntos importantes a la hora de querer cumplir una meta o emprender

1. Preparar y aprovechar tus mañanas. En el club de las 5 de la mañana se invita a los participantes a levantarse a las 05:00 horas para dedicar 20 minutos a la actividad física, 20 a la reflexión (meditación) y los 20 restantes para aprender algo nuevo (libro, podcast, etc.).

2. Tomar decisiones. Hacer lo que has traído en mente, decidir que proyecto vas a emprender.

3. No sobre prepararte, sí organizarte. No se trata de buscar la guía perfecta en internet, pero sí de buscar la estrategia. Nombre de la marca, tiempos y fechas límites.

4. Rodearte de las personas correctas. Sí, pero que no te estrese, las personas que necesitas llegarán al empezar tu emprendimiento.

5. Llevar tu Journaling. Poner las cosas que queremos hacer por escrito para darles un "check".

Muchos no se animan a emprender por el miedo al fracaso. Foto: El Heraldo de México

