Dan 60 MIL pesos a quien tenga este billete de 20 pesos conmemorativo con esta letra |FOTO

Cada vez es más frecuente ver diversas opciones en Internet sobre productos de colección, tales como monedas, muñecos de acción, piezas artísticas e incluso billetes que se encuentran actualmente en circulación en México. En este sentido, es importante recordar que las opciones a través de los sitios web y sus plataformas son más amplias, por lo que los usuarios a veces cuestionan la plataforma ideal para promocionar y vender ese tipo de artículos.

Ahora ha llamado la atención un billete de 20 pesos, el cual se está ofertando a través de Mercado Libre en 60 mil pesos; el usuario de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, señala en la publicación que este ejemplar se encuentra en perfecto estado y que por esta razón ha indicado el elevado precio.

Billete de 20 pesos a la venta

Se trata de un billete de 20 pesos, ejemplar que se oferta se puso en circulación el 6 de mayo de 2020, mismo que corresponde a la serie AM, y se trata de un billete sin circular, donde es importante destacar que el vendedor especificó que no tiene certificado de no circulación; sin embargo, aseguró que el ejemplar se encuentra en perfecto estado.

El motivo de la composición de este nuevo billete consta de un fragmento de la obra artística referenciada con la cédula "Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821” /1, de autor anónimo.

Hasta 80 mil pesos

El ejemplar forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, localizado en la Ciudad de México. A su izquierda ondea la Bandera del Ejército de las Tres Garantías y, a la derecha, la Bandera de México.

Vale la pena mencionar que los billetes más buscados por los coleccionistas son con el folio AA o AB; a continuación te mostramos las fotografías de este billete de 20 pesos correspondiente a la serie AA.

Billete de 20 pesos a la venta. FOTO: Captura de pantalla

