Día del Padre 2022: ¿Es feriado y lo pagan doble en México?

El próximo domingo 19 de junio, se celebra en México el Día del Padre, por lo que mucha gente ya alista los regalos y festejos para consentir a papá.

Ante la llegada del próximo fin de semana, muchas personas se preguntan si este será un día feriado con pago doble, por lo que a continuación te hablamos de ello y sobre el origen de este festejo.

Lo primero que tienes que saber es que esta celebración tiene su origen en Estados Unidos, como un homenaje de Sonora Luoise Smart Dodd para su padre Henry Jackson Smart, quien la crio junto a sus cinco hermanos, luego de que su madre murió.

El primer Día del Padre se celebró en 1910 y durante la década de 1920 el festejo perdió mucha relevancia; fue hasta 1966 cuando el presidente Lyndon B. Johnson declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre.

En México el Día del Padre se comenzó a celebrar a partir de 1972, año en que se acordó que se festeje cada tercer domingo de junio.

Imagen ilustrativa de padre e hijo. Foto: Especal

¿Es día feriado oficial el Día del Padre?

Es muy importante que sepas que en México esta festividad no forma parte de los días festivos oficiales y de acuerdo cons la Ley Federal del Trabajo, no estipula que sea de descanso obligatorio en los centros de trabajo, por lo que este no debe pagarse doble por si te toca trabajar.

Este día tampoco se recorre al lunes como pasa con otras celebraciones, por lo que las labores escolares se mantienen con normalidad para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

Aunque sí debemos destacar que el próximo viernes 17 de junio no hay clases en el nivel básico, pues este día los maestros y maestros realizan la descarga administrativa correspondiente a la última parte del ciclo escolar.

