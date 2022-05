Tortilla no bajará su precio ni dejará de subir: CNT asegura podría llegar a 30 pesos

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) presentado por el gobierno federal no va a hacer que la tortilla baje su precio, ni siquiera garantiza que deje de subir, comentó Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

“Es un engaño a la población, porque no es cierto que las tortillas no sigan subiendo. No hay ningún acuerdo con la industria tradicional y lo único que van a hacer es lo mismo que hizo Felipe Calderón, una persecución y cierre de negocios”, indicó el representante de las tortillerías.