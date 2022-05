Inflación ya no es transitoria, enfrentamos una situación muy retadora: SHCP

Las presiones a nivel internacional han ocasionado que los precios no bajen en el corto plazo, por lo que, la inflación ya no es considerada transitoria, indicó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Tenemos escasez de mano de obra en las economías más avanzadas, de fertilizantes, de alimentos, de microprocesadores y esto desgraciadamente no se pue resolver sólo por el mercado, esto probablemente va a suceder en algún momento, pero no se ve que suceda en el muy corto plazo, entonces en la formación de precios la inflación ya no es considerada transitoria”, comentó el funcionario.